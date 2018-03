Juan Carlos Pichardo Jr. emprende el viaje más difícil de su vida

El Humorista del año de Premios Soberano, Juan Carlos Pichardo Jr., salió este viernes del país con destino hacia Taiwán, quizás el viaje más difícil de su vida.

“…Pues hoy debo tener el valor de ir a buscar las cenizas de mi padre, pero Dios siempre le da el valor a sus hijos para aceptar su voluntad; sé que de este viaje saldrá una gran experiencia y mucho tiempo para reflexionar”, expresó en mensaje que colgó en su cuenta oficial de Instagram cuando esperaba la salida de su vuelo en el Aeropuerto Internacional de las Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez”.

Juan Carlos Pichardo (padre) perdió la batalla contra el Penfigo, una enfermedad con la cual venía luchando desde hace casi 3 años. Los restos del humorista, quien falleció el pasado 13 de marzo a los 62 años, fueron cremados y ahora sus cenizas serán trasladadas a la República Dominicana desde Taiwán, donde vivía desde hace varios años.

A pesar de que en estos momentos los recuerdos tienden a profundizar más el dolor, en este triste trayecto trata de sacar fuerzas. “Gracias a Dios todo el amor que siento por mi padre se lo di en vida, y a ti que estás leyendo, hoy solo quiero que pienses en que no hay nada que puedas hacer cuando ya no lo tengas en este mundo, dale siempre el cariño que quisieras darle si no lo tuvieras, y te sentirás tan satisfecho como yo en este momento. Gracias Dios porque me das la sabiduría y la fe para aceptar tu voluntad”, dijo en otro fragmento del mensaje.