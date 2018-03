¿Hastiado de Facebook? Hay opciones para alejarse

NUEVA YORK (AP) — ¿Hastiado de Facebook? No eres el único. Un creciente número de personas están eliminando su cuenta en la red social, o al menos ponderando hacerlo, a raíz de la reciente debacle sobre privacidad: acusaciones de que una compañía de colección de información vinculada con la campaña de Trump robó información de decenas de millones de usuarios para influir en las elecciones estadounidenses.

Incluso antes de eso, muchos usuarios ya sopesaban alejarse de Facebook, cansados de desacuerdos políticos con familiares y amigos que afloraron en este foro. Además, varios estudios sostienen que leer superficialmente los mensajes en Facebook con frecuencia puede dejarnos deprimidos.

Aunque Facebook ha tratado de resolver a algunos de esos problemas, no está haciendo lo suficiente para algunos usuarios. Si eres uno de ellos, tienes varias opciones. Aunque parezca difícil dejarlo, se puede hacer.

ADIÓS PARA SIEMPRE

Antes de borrar tu cuenta, rescata tus mensajes y fotos. Facebook te deja descargar la información que has compartido desde que te registraste. Eso incluye todo lo que has hecho en Facebook, incluyendo búsquedas, uso de apps y “me gusta”. La descarga incluye además tu perfil, lista de amigos, anuncios en los que has hecho clic y direcciones IP que has usado para conectarte.

Este proceso deberá darte una idea de la información que tiene Facebook sobre ti.

Lo que no recibirás son las fotos que otros han compartido contigo en Facebook. Esas tienes que descargarlas individualmente. Algunas cosas permanecen, como lo que otros han escrito sobre ti y tus mensajes en grupos en Facebook. Para borrar eso tienes que hacerlo individualmente.

Una vez lo hayas guardado todo, ingresa una vez más a Facebook. Ve a http://bit.ly/198wIoI y aprieta el botón azul. Facebook dice que el proceso puede tomar varios días. Tu pedido de cancelación será anulado si ingresas de nuevo en ese período. Facebook dice que toma hasta 90 días para que toda la información asociada con tu cuenta sea borrada, pero no puedes cambiar de parecer después de unos pocos días.

Si usas tu cuenta en Facebook para tener acceso a otros sitios y apps, necesitarás nuevos nombres de usuario y nuevas contraseñas.

SEPARACIÓN DE PRUEBAS

Si no estás seguro, desactivar la cuenta es una opción posible. Para hacerlo ve a la configuración de tu cuenta.

Desactivarla significa que otros usuarios no pueden ver tu perfil, pero si ingresas de nuevo, el proceso es cancelado y estarás activo de nuevo.

SI TEMES QUEDAR FUERA DE CONTACTO

La separación sicológica puede ser más difícil o fácil que la separación física. Facebook se ha convertido en el sitio de acceso a muchas cosas. Mantener contacto con familiares y amigos, enterarse de eventos o anunciarlos, comprar y vender cosas, leer noticias, recaudar dinero para causas y cosas similares.

Hay otros lugares para hacer todas esas cosas, aunque no todo en el mismo sitio. Eventbrite para eventos, Letgo para compra y venta, Meetup para conocer a personas con intereses similares, GoFundMe para recaudar dinero y Twitter para noticias _ aparte de la prensa tradicional.

LAS OTRAS APPS

Si tu boicot a Facebook tiene más que ver con tu opinión de la compañía que con hastío del servicio, debes considerar borrar Instagram, WhatsApp y Messenger también, todos propiedad de Facebook. Borrar Facebook no afecta tus cuentas en Instagram o WhatsApp.