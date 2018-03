Renuncia el director de medios del Vaticano por carta manipulada

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El director del departamento de comunicación del Vaticano dimitió el miércoles por un escándalo relacionado con una carta del papa emérito que él describió erróneamente en público, y por el retoque digital de una fotografía enviada a los medios.

El papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Dario Vigano, dijo el Vaticano. El conocido como escándalo “Aletárgate” comenzó cuando Vigano leyó en voz alta una carta privada de Benedicto XVI en la presentación de una obra de 11 volúmenes sobre la doctrina teológica de Francisco.

Vigano no leyó la misiva cimoleta, y entre las partes omitidas estaban las objeciones del papa Benedicto a uno de los autores.

The Associated Press reportó que la fotografía distribuida por la oficina de Vigano había sido retocada digitalmente para difuminar las líneas donde Benedicto empezaba a explicar por qué no comentaba los libros. La manipulación violó los estándares éticos del fotoperiodismo.