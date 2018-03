Reinaldo Pared afirma para Danilo reelegirse, hay que modificar la Constitución

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, sostuvo este miércoles que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución de la República, y que para el presidente Danilo Medina optar por un nuevo mandato, hay que modificar la Carta Magna.

Consultado sobre la reelección, el también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), externó que en su momento va a fijar su posición con relación al tema.

“La reelección está prohibida, y para permitirla habría que convocar la Constitución, y de manera oportuna yo haré mi anuncio sobre ese tema”, precisó Pared Pérez.

Ponderará aumento de CC

Pared Pérez también fue abordado sobre el aumento salarial que se aplicaron los miembros de la Cámara de Cuentas, y refirió que el artículo 140 de la Constitución es claro y proceso, donde establece que los aumentos salariales y reajuste deben aplicarse para las personas que sucedan a las actuales.

El senador por el Distrito Nacional agregó que “pero el presidente de la Cámara de Cuentas, en una comunicación que envió al Senado se le dio lectura, “y el Senado sabrá qué decisión tomará sobre el particular”.

Manifestó que en la carta del titular de la Cámara de Cuenta argumenta que el incremento salarial había sido ya tomado por el pleno del organismo auditor hace varios años, “empero, el tema será ponderado por el Senado”.

Renovación PRM y PLD

En cuanto a la renovación en el partido morado, precisando algunos reporteros que cubren la fuente, de que el PRM se ha renovado dando paso a la juventud, este subrayó.

“Yo no me opongo a cualquier transformación que vaya en la dirección que los resultados sean positivos, ahora los refrenes no se equivocan. Hay que saber coordinar la juventud con la experiencia, que muchas veces la experiencia no es en vano”, adujo.

Expuso que él fue joven, y ahora es un joven de la tercera edad, y recordó que él ingresó al PLD muy joven, cuando tenía 19 años de edad.

Indicó que deben observarse los mecanismos institucionales de cada partido, y en cuanto al PLD, habría que esperar el año 2020, a menos que un congreso extraordinario decida que se deben renovar los cuadros direccionales antes de esa fecha.

Linchamientos

Sobre los linchamientos no lo justificó, y lamentó que ocurran debido a que la población, tomando la justicia por sus propias manos, “comunidades en un grado de desesperación ven en secuencia múltiples actos delictivos, ante el incremento de la delincuencia.