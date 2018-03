Los Premios Soberano, un espectáculo desde la alfombra

Acroarte y la Cervecería Nacional abren las puertas del Teatro Nacional esta noche para la entrega de premios

El gran día del arte dominicano ha llegado. La entrega número 34 de los Premios Soberano está llena de retos desde la antesala. Para José Enrique Pintor (Pinky), lo más importante durante esta noche es lograr una alfombra roja sin errores y, especialmente, organizada y que cumpla las expectativas del público de ver desfilar a sus artistas favoritos.

El productor dijo a elCaribe que serán dos horas de pre-show, pero que el tiempo para entrevistas y desfiles es menor que el de los compromisos comerciales. Se estarán entrevistando de 32 a 35 figuras, locales e internacionales, y los conductores tienen como indicaciones realizar únicamente tres preguntas en un intervalo de un minuto, las cuales ya han sido previamente establecidas en relación a la trayectoria, la nominación que ostente el artista entrevistado y el atuendo del mismo. Con un equipo que, entre talentos, producción y personal audiovisual, suma aproximadamente 95 personas, la organización de la alfombra roja de los Premios Soberano 2018 cerró el guion el pasado domingo y se realizó anoche el segundo de los dos ensayos generales que se llevaron a cabo.

Novedades para los 34 años

Algunas de las novedades que exhibe la pasarela del galardón dominicano, serán: la incorporación de cinco pantallas led, transmisión tanto para las redes sociales como para la televisión en formato HD (Alta definición) y algunas cámaras en formato 360 entre las 14 que se estarán utilizando. “Tendremos cámaras formato 360 circulando por toda la alfombra y la gente podrá interactuar con ellas. Desde las redes sociales, la audiencia podrá manejarlas y moverlas para donde quiera y ver toda la pasarela. La cámara irá cambiando de ubicación y el usuario podrá moverla arriba, abajo y a los lados”, explicó Pinky Pintor.

Además de las 14 cámaras para la transmisión en vivo en la pantalla chica, otras dos inalámbricas y una unidad móvil, específicamente, han sido habilitadas para uso exclusivo de las redes sociales, apartado a cargo de Bolívar Valera, quien transmitirá durante dos horas ininterrumpidas.

Para esta edición, Pinky resaltó que se espera que desfile el 85% de la capacidad del Teatro Nacional. La música de la alfombra roja está a cargo del compositor, productor y tecladista José Alejando Bordas, donde también participará Daniris Abreu, ganadora en el renglón de canto en el reallity “Sueño ser artista”, en su segunda edición, interpretando “Soy dominicano de corazón”, canción del documental Hay un país en el mundo.

Asimismo, Pinky indicó que además de la conducción principal de Clarissa Molina (nominada en la categoría Comunicador destacado en el extranjero), Miralba Ruiz y Yubelkis Peralta, será Gnómico con intervenciones en rap quien enviará y regresará de comerciales, mientras que Glency Féliz es la encargada de entrevistar a referentes de la moda artística y Reading de hacer las críticas en este ámbito. Por otro lado, Omar Martí, encargado del diseño y fabricación del escenario, manifestó que la alfombra está matizada por “un poco de tecnología, estatuillas troqueladas, corpóreas. Hay muchos elementos, además de pantallas de última generación colgando sobre las estructuras de alfombra y de techo; tenemos aproximadamente 2000 mil metros cuadrados de alfombra roja, un trabajo gráfico muy importante y hermoso”.

Mientras que Halmar Gómez, de sonido, iluminación y fotografía, resaltó que este año se mezclaron luces móviles y convencionales, además de led, para lograr una alfombra más sobria y que se vea igual en la pantalla y en vivo.

La ceremonia de los Premios Soberano, que organizan la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana, reconocerá esta noche lo mejor del arte en 46 categorías. La gala, producida por Alberto Zayas, será conducida por Nashla Bogaert y Roberto Ángel Salcedo. La transmisión será por Telemicro.

Siempre se ha sentido apoyada en su patria

La cantante dominicana Natti Natasha consideró que fue muy difícil lograr el posicionamiento en la industria artística del que disfruta hoy. Sin embargo, no lo atribuye a falta de apoyo en su país ni al hecho de ser mujer. “En el mundo de la música hace algunos años no se creía que una mujer pudiese tener una voz (…) antes no habían tantas oportunidades como ahora, las redes y lo digital nos permiten, en cualquier tipo de arte, llegar a cualquier parte del mundo donde se nos apoya”, agregó. Entiende que tuvo que trabajar un poco más y demostrar que merece el lugar que tiene, el cual le permite expresarse. La intérprete adelantó que en los premios estrenará el tema “No voy a llorar”. Natti Natasha forma parte de la lista de artista que cantarán en Premios Soberano, entre ellos Ozuna, Daddy Yankee, Yuri, Víctor Manuelle, Don Omar, Milly Quezada, Maridalia Hernández, Fefita La Grande, Mozart, Chimbala y Liro Shaq.

Iniciará etapa de “25/7” esta noche

Uno de los artistas que repite en la gala del Soberano es Víctor Manuelle, pero esta vez para celebrar sus 25 años de trayectoria. El “Sonero de la juventud” dijo que la presentación de esta noche representa el inicio de su etapa con el disco “25/7”, el cual verá la luz el 23 de mayo. “Para mí es súper importante estar aquí, porque si hay un país que conoce la carrera de este servidor es República Dominicana. Me han adoptado como si fuera mi casa”, resaltó. Aunque su gira aún no tiene fecha para este país, está en agenda incluirlo. “Esto es el comienzo de lo que será una gira de conciertos; este es uno de los países que no puede faltar”, sostuvo.

Clarissa viene con sorpresa incluida

Nuestra Belleza Latina VIP, Clarissa Molina, dijo sentirse muy emocionada de conducir por primera vez la alfombra roja de los Prremios Soberano, especialmente, siendo una de las candidatas a ganar en la categoría comunicador destacado en el extranjero. “¿Qué mejor lugar para poder conectar con mi gente que a través de Premios Soberano? Lo más importante es celebrar nuestro arte dominicano, lo nuestro”, dijo. Adelantó que para esta noche tiene una noticia “muy especial” que podría estar relacionado con algunos proyectos nuevos.