“La Insuperable” no irá al Soberano y “La Materialista” aún no tiene vestido

La cantante urbana “La Insuperable” no acudirá esta noche a los premios Soberano, mientras “La Materialista” aún no decide si acudir a la gala, porque no tiene vestido.

Tras recibir la invitación, “La Insuperable”, cuyo nombre es Indhira Ircania Luna, reaccionó molesta y planteó que no es “segundo plano” de nadie y la calificó como “el chiste de la noche”.

“El Chiste de la Noche…….. Muchas gracias por la Invitación, Nunca segundo plano, Ni Buscadera de Sonido, Que les vaya Bien Bye”, compartió la Insuperable en su cuenta de instagram.

La Materialista (Yameiry Infante Honoret), de su lado, dijo que todavía no sabía si acudiría al evento que premia a la clase artística dominicana, porque fue invitada muy tarde y no tenía vestido para acudir. No obstante, agradeció la invitación.

“Mis amores les gustaría verme en los premios? Aunque me llego anoche y no tengo vestido y no sé qué hacer pero Quiero darle las gracias a los organizadores de los @premiosoberano por tenerme presente y enviarme la invitación”, posteó la artista.