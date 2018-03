¿Cuáles son los beneficios nutricionales de la papa?

La entidad Potatoes USA, organización de mercadeo e investigación sobre la papa o patata (Solanumtuberosum L) a favor de los productores de Estados Unidos de este tubérculo, realizó hace unas semanas un taller nutricional para resaltar su valor nutricional y culinario.



Un atractivo menú de platos a base de papa a cargo del chef Alberto Marín, mostró la versatilidad y riqueza culinaria del vegetal. Además varios especialistas disertaron sobre producción, variedades y composición nutricional.

Se hizo énfasis en desmontar algunos mitos alrededor de la papa, por ejemplo “que engorda”. En verdad consumir este alimento adecuadamente no contradice estilos de vida y alimentación saludable.

Doscientos gramos de papa, equivalente a una unidad mediana, aportan 134 Calorías. En ese sentido, no es un alimento excesivamente calórico pero es una buena fuente energética.

Asimismo, aporta 3 gramos de proteína, un bajo contenido pero son proteínas de alto valor biológico, es decir, con aminoácidos esenciales.

No contienen grasa, aportan 2.6 gramos de fibra. En cuanto a minerales y vitaminas: 660 miligramos (mg) de potasio, muy favorable a la presión arterial; 12 mg de calcio, 36 mg de magnesio, 60 mg de fósforo. En cuanto a vitaminas, es fuente de ácido fólico (vitamina B9), niacina (B3) y la C. Al pelarlas muchos de estos nutrientes se pierden por la acción del oxígeno.

Recomiendo mayormente consumirlas hervidas o al horno, son más equilibradas para la salud, sin grasa, favorables a diabéticos.

Hay que evitarlas fritas, donde el agua se sustituye por aceite haciendo que su contenido en grasas y aporte calórico se multiplique mucho. Son muy populares, abundan en los menús de comida rápida, pero no debemos abusar del consumo de papas fritas y en personas diabéticas están desaconsejadas.

Frecuentemente en nuestros gimnasios se menciona a la batata como más idónea que la papa cuando se trata de entrenamiento, tema que precisamente motivó una pregunta de un asistente a la expositora Taiana Ubiñas.

Elegir una u otra sería cuestión de gusto pues tienen valor nutricional muy parecido. La batata es ligeramente más calórica -182 kilocalorías en 200 gramos-, el contenido de azúcar es mayor, por eso su sabor más dulce. El aporte proteínico, que es aspecto de máximo interés en este ámbito, es similar. La papa es superior en el aporte de potasio. La batata supera en el aporte de fibra –en 200 gramos 2.5 gramos contra 5; calcio (44 mg contra 12) folato o vitamina B9 (104 mg contra 26) vitamina C (50 mg contra 18) y vitamina A (1300 mg contra 0).

Me gusta la papa, me gusta la batata. Consumo una u otra diariamente, me ayudan a mantener un buen peso, sacian el hambre adecuadamente, como carbohidratos complejos que son, amén de fuentes de proteína, vitaminas y minerales.