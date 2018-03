Víctor Manuelle: Premios Soberano ha ido adquiriendo más prestigio

El salsero boricua inicia su gira de conciertos mañana en la entrega de Premios Soberano

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle arriba este año al 25 aniversario de carrera artística e iniciará su celebración mañana en la entrega de Premios Soberano 2018, donde la Cervecería Nacional de Dominicana –CND- y Acroarte le tienen preparado un homenaje, que estará a cargo de la orquesta Revolución Salsera.

Para el intérprete de “Yo no quería engañarte” este reconocimiento a su carrera es “súper importante” porque la República Dominicano lo adoptado como si este país fuera su casa.

“Si hay un país que conoce los 25 años de carrera de un servidor, es la República Dominicana (…) Para mí es importante estar en estos premios, recuerdo la primera vez que vine cuando estaba como artista en desarrollo y para mí fue muy importante y qué bueno que ahora de cierta manera pueda repetir y ser parte de esta historia porque los premios han ido creciendo cada día más y han adquirido más prestigio”, expresó el cantante en una rueda de prensa a su llegada al país.

Adelantó que durante su presentación proyectará una síntesis de su trayectoria artística debido al poco tiempo con el contará.

Resaltó que cuenta con grandes amigos en el país que a lo largo de su carrera lo han apoyado y que se siente muy feliz de volverlos a ver.

Subrayó que su presentación en Premios Soberano sería una especie de “anticipo” a su gira de concierto 25/7, cuya producción estará lista el próximo 23 marzo.

“¿Qué mejor que la República Dominicana que me ha dado tanto amor y cariño? Este es el comienzo de esta producción 25/7 que sí tiene una gira de concierto bastante extensa”, sostuvo el salsero.

Víctor Manuelle colgó la lista de los países a los que llevará su gira, iniciando el 20 de marzo en el país. Tiene dos presentaciones más, 28 de abril y 18 de agosto en Punta Cana, sumando tres presentaciones de su gira en suelo criollo.

El cantante de 49 años, quien recientemente sufrió la pérdida de su padre, adelantó además que incluirá en su gira un homenaje a sum progenitor, con el objetivo de llevar un mensaje de concienciación con relación al alzheimer, enfermedad que padecía.

“Es muy importante para mí seguir llevando el mensaje, mi compromiso con el paciente de alzheimer. Es un compromiso, para mí quizás más grande que los 25 años de carrera”, subrayó.

Identidad dominicana

El cantante dueño de éxitos como “Si tú me besas”, ‘Apiádate de mí”, “He tratado”, “Así es la mujer”, “Tengo ganas”, entre otros, valoró el trabajo que han venido haciendo el talento criollo con el género salsa, quienes entiende han logrado su propia identidad.

En ese sentido, resaltó el trabajo del maestro Víctor Waill, a quien considera como uno de los productores más exitosos.

“Es el mismo género, hay estilo bastante peculiar y particular, no copiado”, subrayó el salsero quien no descarta la posibilidad de hacer una producción completa con la colaboración de los intérpretes locales.