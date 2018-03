Presidente Medina instruye restauración de proyecto apícola en Dajabón

Dajabón.- El presidente Danilo Medina realizó su Visita Sorpresa número 199 a esta provincia. Allí instruyó una comisión de alto nivel para dar respuestas rápidas a las necesidades de la población del municipio de Restauración.



Apoyo a la frontera

El jefe de Estado da cumplimiento a su promesa de apoyo a las comunidades fronterizas para su desarrollo colectivo y lograr fortalecer el arraigo de sus moradores, con fuentes de producción que les permita vivir con dignidad.

Comisión de alto nivel en apoyo de Restauración

La comisión está integrada por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), los ministerios de Agricultura, Salud Pública, Deportes, Educación; el Banco Agrícola, el Fondo Especializado de Apoyo Agropecuario (FEDA) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

Danilo escuchó a la gente

A su llegada a esta localidad, como es su costumbre Danilo Medina escuchó con interés y atención las necesidades de la comunidad. La gente se acercó, estrechó sus manos y recibió con entusiasmo el calor de su presencia.

Supervisó la fortaleza

En el municipio de Restauración, el Presidente supervisó el estado de la fortaleza. Lo acompañó en esa labor el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem.

Las necesidades

Ya con la comunidad en el parque municipal, Sofia Tejada, la alcaldesa de Restauración, explicó las necesidades prioritarias al Presidente.

Entre las necesidades que expuso está la electrificación de 15 comunidades, la terminación de un hospital; un camión para el cuerpo de bomberos. También una ambulancia, el bacheo de 9 kilómetros de calles y un autobús para la comunidad de La Rosa que beneficiará a un grupo de 85 estudiantes.

También le hablaron de necesidades en la Jornada Escolar Extendida. En el centro de El Carrizal les falta la cocina comedor.

De igual manera necesitan nuevas aulas para el liceo, para que la Revolución Educativa siga el curso adecuado en Restauración.

Danilo Medina puso atención a las explicaciones que le daban los dirigentes comunitarios.

El jefe de Estado luego se dirigió a Santiago de la Cruz. Allí el jefe de Estado fue recibido con mucho entusiasmo y con la algarabía de la gente del pueblo.

Sonia Mateo

La senadora Sonia Mateo, abundó sobre las situaciones de las comunidades de Restauración. Expuso ante el presidente Danilo Medina los casos y las prioridades.

Muy entusiasta la legisladora dio la bienvenida al jefe de Estado. Precisó la necesidad de mejorar los caminos vecinales.

Usted es el Presidente de los pobres

“Ningún Presidente se ha ocupado de esos caminos vecinales. Solo usted que es el Presidente de los pobres es quien puede hacer algo por estas comunidades.

Se refirió a Rancho Pedro, con más de 400 familias, están sin electrificación. Dijo que son 12 comunidades sin electrificación.

El AID y su defensa terrenos del Estado

Emilio Toribio Olivo, director del Instituto Agrario Dominicano intervino.

Hizo aclaraciones sobre una Litis de tierra. Dijo que son tierras propiedad del IAD desde el 1971.

Habló de la situación y el papel del IAD en la defensa de terrenos del Estado.

Canalizar soluciones

El presidente Danilo Medina designó una comisión al más alto nivel para canalizar las peticiones hechas por la comunidad y dar respuesta a sus urgencias.

Esta comisión regresará el miércoles a las diez de la mañana.

La comisión está integrada por el IAD, el ministerio de Agricultura, Salud Pública, Deportes, Educación, el Banco Agrícola, el Fondo Especializado de Apoyo Agropecuario (FEDA) y la OISOE.

Esta comisión fue encomendada por el presidente Danilo Medina para dar respuestas a las necesidades de la comunidad.

Les dijo que ofrecerá apoyo a la alcaldía con la construcción de funeraria. La Empresa Distribuidora de Energía del Norte (EDENORTE) irá para evaluar la situación de la electricidad. El centro de madres solicitado será posible a través del INAGUJA.

De Restauración el Presidentes se trasladó hacia Santiago de La Cruz, donde fue recibido con el entusiasmo y la algarabía de la gente.

Proyecto de producción apícola

El presidente Danilo Medina conoció del proyecto de Equipamiento para producción apícola con 900 cajas de abejas completas; beneficia a 60 productores de la Asociación de Apicultores la Fronteriza, en Dajabón.

Hay un beneficio indirecto para 240 personas. Tiene un costo proyectado de inversión de RD$8,594,724.

La asociación persigue crear un despertar en el interés de las asociaciones productivas en este rubro. Esto por el gran potencial y la alta calidad de la miel de esta zona.

Transformar y eficientizar la producción

El objetivo general de esta Visita Sorpresa es transformar y eficientizar la producción apícola de la provincia de Dajabón, estableciendo mecanismos de comercio colectivo.

Además de cuidar el medioambiente vía la reforestación con la siembra de plantas melíferas.

En el barrio de Guayabal, provincia Dajabón, surge la Asociación de Apicultores la Fronteriza, despertando un gran potencial en la producción de miel de alta calidad.

José Sosa, encargado operativo de la asociación, se expresó.

Y llegó sin avisar

Dijo que la misma comenzó en 1992, cuando 9 personas comenzaron a incentivar la asociatividad en la provincia.

“Tenemos la mejor zona apícola en el país. El sabor que tiene la miel la fronteriza es un sabor característico del país.”

Expresó: “Teníamos tres años buscando esa Visita Sorpresa y hoy llegó sin avisar, nos agarró fuera de base”.

Indicó que “en 2013 lo que pensábamos era en aumentar las colmenas, no pensábamos en comercialización porque todavía no había llegado la oportunidad”, dijo el presidente de la asociación.

En 2015 les llegó la oportunidad de venderle a la cadena CCN.

Aumentar la producción

Planteó que lo que buscan es aumentar la producción. ¿Dónde necesitan el empuje? Una línea de préstamo para la compra de miel. Tienen una gran demanda, pero el producto es muy poco y quieren comercializar nacional e internacionalmente.

Sala de extracción

Tienen una pequeña sala de extracción, la primera de la Línea Noroeste. Necesitan el Registro Sanitario y sin tener las calles asfaltadas no pueden recibirlo. Es parte de lo que solicitaron al presidente Danilo Medina en esta Visita Sorpresa.

La asociación necesita transporte. Le solicitaron al Presidente el apoyo para un camión, que les permitirá transportar la producción y a sus apicultores.

Están preparando un plan de negocios y de reforestación. 19 acueductos rurales y dos urbanos dependen de este último. Deben ajustar capital de trabajo y transportación. La asociación está comprometida con el medio ambiente, eso es número uno.

Queremos algo que mañana podamos decir

“Queremos algo que mañana podamos decir: tenemos una empresa”. Piensan en convertir en microempresario cada apicultor.

Solicitaron al Jefe de Estado 2,500 cajas completas para producción, camión, línea de crédito y financiamiento.

Proyecto de ganadería

Luis Narciso Medina presentó un proyecto de ganadería. Tienen local, pero necesitan apoyo para comprar equipos y vacas porque se dedican a la producción de leche.

Necesitan 300 adquirir 300 vacas, para lo cual requieren alrededor de RD$18 millones.

Aguas de las presas

Asimismo, José Dolores Taveras conversó con Danilo Medina. Explicó que más de 40 mil personas se benefician de las aguas de las presas de Chacuey y Maguaca. Quieren trabajar en el área para proteger la zona que abastece 19 acueductos.

Dijo que como consejo de protección surgieron en el 2004 y actúan como entidad sin fines de lucro. Nacen con la necesidad de preservar el cerro de Chacuey, donde nacen los 19 acueductos.

Entregarán liceo en mayo

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, anunció que entregarán el liceo de la comunidad en mayo.

Antes, los estudiantes solicitaron un autobús para trasladarse hasta el liceo de Dajabón.

42 estudiantes en total deben hacer diariamente el recorrido.

11 proyectos de apicultura

11 proyectos de apicultura ha apoyado Danilo Medina y son gestionados por el FEDA. 1,171 beneficiarios 95.7 millones invertidos “Es una asociación sólida con un buen accionar en la producción apícola”.

Así lo informó José Casimiro Ramos, director del FEDA.

Ofreció detalles importantes del aporte de la apicultura a la producción de divisas en nuestro país.

12 mil colmenas ha financiado ya la gestión de Danilo Medina.

Cuenten con el Banco Agrícola

Para la cantidad que sea necesaria podrán contar con el Banco Agrícola, dijo su administrador, Carlos Segura Foster. Indicó que la miel no solo tiene mercado nacional, sino que tiene vocación de exportación.

Danilo Medina instruye apoyo

El presidente Danilo Medina preguntó que quiénes eran productores de miel, de los que estaban presentes. Les pidió juntarse de nuevo.

Una comisión del Gobierno irá el miércoles a las doce del mediodía, luego de volver a Restauración a las diez.

“Para que se pongan de acuerdo con el monto. Yo de antemano le digo a Casimiro (FEDA) que les financie la totalidad de los apiarios que quieren. De todas las cajas que ustedes quieren, que se las financien todas”, dijo. Esto para que tengan una producción que los ayude a tener un ingreso digno.

En segundo lugar instruyó par que el Banco Agrícola dé la línea de crédito que necesitan como capital de trabajo.

“Entonces también que le compren el camión y se lo regalen”, dijo.

No condona deudas. El dinero del Estado es del Estado

Sobre el proyecto de ganadería, deben llevarlo el miércoles para que se discuta.

“No para condonación. Eso es lo que le ha hecho daño al campo dominicano. Se endeudan y luego quieren que el Gobierno les condone.

Yo mejor les regalo inicialmente y no les presto para no condonarlos”.

Pidió que defiendan su crédito, pues cuando piden que condonen es el crédito el que está perdiendo.

“Si tienen que renegociar para dar mejores condiciones, que se las den”. Dijo que si tienen que renegociar el financiamiento, para que puedan adquirir más cabezas de ganado.

“Pero no pidan condonación, que eso no está bien. Lo que daña el crédito de una persona es coger prestado y no pagar. Porque eso queda asentado en instituciones públicas ya. Y cuando usted va a buscar un nuevo financiamiento su nombre está dañado”.

El Presidente fue enfático al hablar. Dijo que es un dinero que se presta a la par, incluso con tiempo de gracia. Estamos dando un tiempo de gracia para que empiecen a pagar.

“Hasta que ese tiempo se gracia non concluye tampoco se le cobra”. Pagar 5% de interés es 0.41% por el financiamiento.

Proclamó que para él continuar visitando comunidades, ayudando y prestando, el dinero del Estado debe volver al Estado. Son recursos finitos y si se agotan entonces no puedo prestar.

“Ellos van a renegociar con ustedes la ayuda que les puedan dar y también adicionales un financiamiento para que compren más cabezas de ganado y puedan tener más ganancia. Dijo que de jueves a viernes les llegará el autobús para los estudiantes”.

Más transparencia y más obras

El Presidente dijo que 1, 892 ingenieros: “tienen obras del Estado que nunca en su vida soñaron con tener, porque las obras aquí la hacían compañías grandes que le daban lotes”. “Cuando yo llegué, por ejemplo, un solo ingeniero tenía 5 mil escuelas, yo dije no eso no va”.

Expresó que “Yo quiero que todas las obras que comencemos, sean obras que yo le pueda entregar a las comunidades, para que el dinero no se pierda”.

Fondos finitos con necesidades infinitas: “Nosotros hemos hecho más carretera en todo el territorio nacional que ningún otro Gobierno en la misma cantidad de tiempo; no puedo con todas, es poco a poco

Si hay una obra usted participa. Si usted hace la mejor oferta y se la gana, su obra es suya y no importa los colores políticos. No importa”

Explicó que ya no se puede como en el pasado. Se lo digo porque muchas veces la gente siente que el presidente tiene el poder de decir: vete y haz esa obra y gánate 20 millones. Ya eso no se puede, el presidente no tiene poder para entregar un obra a ningún ciudadano”.