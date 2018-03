Franklin Almeyda dice se observa una distensión a lo interno del PLD

Santo Domingo.- Franklin Almeyda Rancier miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que esa organización política acudirá unida a los comicios municipales, congresuales y presidenciales que se celebrarán en el país en el año 2020.

Almeyda Rancier dijo además, que las últimas declaraciones ofrecidas por funcionarios del gobierno en el sentido de que el presidente Danilo Medina no está en aprestos reeleccionistas, han creado un ambiente de distensión en las filas del partido oficialista.

Agregó que aunque pertenece a la corriente que a lo interno del partido lidera el expresidente Leonel Fernández, sin embargo, no es vocero del exmandatario, por lo que sus declaraciones las hace a título personal.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el exministro de Interior y Policía dijo que la clave para que el PLD retenga el poder en los venideros comicios se resumen en dos puntos fundamentales que son un buen gobierno y la unidad partidaria.

Sostuvo que si bien es cierto que el partido morado tiene algunas dificultades internas, sin embargo se mantiene como favorito para ganar el próximo certamen, y si el partido está bien indudablemente es porque el gobierno está bien.

“Yo creo que las cosas se están encausando ya finalmente, adecuadamente, vi algunas declaraciones en esta semana que acaba de transcurrir, una de ella fue la de José Ramón Peralta, me luce que esa declaración es algo dado oficialmente por el presidente de la República, señalando que la reelección no es tema ahora del gobierno“, Argumentó Franklin Almeyda.

Explicó que eso es sumamente importante, si se toma en cuenta que la semana anterior altos dirigentes del partido ligados al jefe de Estado habían hablado de reelección, a lo que se le agrega una instancia depositada por un abogado para que el Tribunal Constitucional declare nulo el vigésimo transitorio de la Constitución que prohíbe al actual mandatario postularse nuevamente a una candidatura presidencial.

“Yo creo que es correcto el hecho de que se distienda, y esta semana se ha producido algo que yo personalmente creo que es altamente positivo“, reiteró el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Insistió en que hasta este momento las cosas van bien, a lo que se agrega que el presidente Danilo Medina se reunió recientemente con algunos de los funcionarios que son aspirantes a la candidatura presidencial.

“El presidente Medina no se que trató porque yo los detalles no lo tengo, pero si puedo decir los siguiente, ojalá sea un poco lo que hizo Leonel para el 2012, que envió en diciembre del 2010 a los doctores Reynaldo Pared Pérez y Cesar Pina Toribio a donde los funcionarios que aspiraban a la candidatura presidencial para que renunciaran de los cargos“, recordó el alto dirigente peledeista.

Dijo que la respuesta que le envió al entonces presidente Fernández Reyna fue que lo destituyera en febrero del 2011 porque esa es su potestad, ya que él tiene por norma no renunciarle a un jefe de Estado ya que eso implica un rompimiento político, que es la misma respuesta que ha dado recientemente cuando le han pedido que renuncie al cargo de secretario sin cartera.

Acotó que personalmente le luce que el presidente Danilo Medina hace tiempo que decidió que no será candidato para los venideros comicios, pero en este momento no puede decir que va, ni que no va.

El doctor Franklin Almeyda Rancier aclaró que no es vocero del presidente del Partido de la Liberación Dominicana Leonel Fernández, tal y como le atribuyen algunos sectores.

Recordó que Fernández Reyna no necesita vocero porque cuando quiere referirse algún tema ofrece declaraciones como lo hizo la pasada semana en la Feria Ganadera, además de que escribe cada 15 días una página en el periódico Listín Diario, y que él simplemente lo está apoyando.

“No, no, no, yo soy vocero de Franklin Almeyda“, respondió de manera enfática el miembro fundador del PLD cuando se le cuestionó si ostentaba la vocería del exmandatario.

En torno a los temores que albergan muchas personas, incluyendo dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, sobre una posible división de esa organización política, el veterano dirigente aseguró que la unidad se mantendrá.

“Aunque la gente no lo entienda en estos momentos, este partido va unido a estas elecciones, aunque la gente no lo entienda por todas estas escaramuzas que se van dando, es parte de llegar finalmente a entenderse, porque la gente que se entiende de verdad no es la gente que se da un abrazo y todo lo deja igual, la que se entiende de verdad es la que habla, discute y plantea el problema“, argumentó.

Sostuvo que de esa manera llega a entenderse y le da solidez y fuerza a la unidad, a la vez que vaticinó que todo estará despejado de aquí al mes de mayo.

Sobre su relación con el presidente Danilo Medina la definió como de mucho respeto y acercamiento durante varias décadas, y en términos personales ha habido una muy buena relación entre ambos.

Reconoció que el jefe de Estado está haciendo un gran esfuerzo para hacer un buen gobierno, y dijo que tanto él como todos los peledeistas tienen que dar la cara por esta administración.

“Si el gobierno no estuviera bien, el PLD tampoco estuviera bien, y el PLD está bien en término de su posicionamiento, pero tiene que superar todas sus debilidades“, señaló.

Insistió en que el Partido Morado con un buen gobierno y una unidad sincera y respetuosa volverá a salir airoso en la contienda electoral del 2020.