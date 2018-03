Una dominico-estadounidense muere “tras 4 cirugías” en clínica estética de RD

Santo Domingo, RD.- La joven Jordania Mariposa Viñales, de 27 años de edad, murió en la clínica Corazones Unidos al sufrir un ataque cardíaco supuestamente a causa de complicaciones tras cuatro cirugías estéticas que le practicaron en una clínica de la capital.

La joven era hija del dominicano Alberto Minaya y una descendiente de puetorriqueños que nación en Nueva York.

La joven falleció el martes luego de comenzar a sentir fuertes dolores y efectos devastadores en su cuerpo a consecuencia de las cirugías.

Los familiares de la occisa, se quejaron de la negligencia de la cirujana, mientras hacen los trámites para trasladar el cadáver a Nueva York.

El diputado en ultramar del PRD, Rubén Luna, dijo que está en contacto con la familia y ayudando en las diligencias, al tiempo que también se quejó por la cantidad de mujeres que han viajado desde Nueva York a hacerse cirugías y mueren a causa de las intervenciones.

Dijo que someterá un proyecto en la Cámara de Diputados para regular la práctica de los cirujanos estéticos en la República Dominicana y que sea sometida a regulaciones que eviten las muertes de las pacientes.

Parientes de la occisa pidieron a las autoridades dominicanas hacer una investigación exhaustiva de la práctica de la cirujana y la posible negligencia que hubo en las intervenciones a la joven.

La hermana Jessica Martínez, dijo en su página Facebook que “no tengo palabras para expresar el dolor que siento. Sé que no le he contestado a mucha gente pero tengo un nudo tan grande en mi corazón que las palabras no me salen. y quiero despertar y pensar que es un sueño y voy a tener a mi niña a mi lado”.

La muerte de Jordania es la más reciente de numerosas mujeres dominicanas y de otros países, que han viajado a la República Dominicana a someterse a procedimientos estéticos.