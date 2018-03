Congreso peruano admite un pedido para destituir a Kuczynski

Lima, Perú. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski irá la próxima semana al Parlamento para intentar convencer a los legisladores de que no lo destituyan luego que ayer jueves los congresistas le iniciaron un nuevo proceso para sacarlo del sillón presidencial por sus presuntos vínculos con la constructora Odebrecht.



Con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones el Legislativo decidió que recibirá el jueves 22 de marzo al mandatario, quien deberá asistir junto a su abogado. Luego habrá una extensa etapa de exposiciones de los 130 parlamentarios del Congreso unicameral y después se procederá a votar. Se necesitan como mínimo 87 votos para sacarlo del poder por “incapacidad moral permanente”.

Este el segundo pedido de destitución en tres meses que soporta Kuczynski, quien tiene una débil bancada parlamentaria.

La primera ministra Mercedes Aráoz dijo a la prensa que el pedido de destitución “lleva a una real destrucción de la imagen de un país que se ha construido democráticamente con reglas claras”.

Si es destituido lo sucederá el primer vicepresidente Martín Vizcarra.

El primer intento de destitución en diciembre fracasó cuando un grupo de parlamentarios simpatizantes del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y otro puñado de legisladores de izquierda se abstuvieron de votar.

Kuczynski ha dicho repetidas veces que no renunciará. “Yo me voy a defender (como gato) panza arriba”, dijo en febrero durante una cita en Lima con empresarios de México, Colombia, Perú y Chile. La última semana dijo frente a campesinos del sur del país que su “conciencia está limpia, yo no he hecho nada malo”.

Mientras el Parlamento abría la puerta para iniciar el proceso de destitución el mandatario respondía como testigo en el Palacio de Gobierno un interrogatorio ante un fiscal que investiga un presunto soborno de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo, durante cuya gestión Kuczynski fue un funcionario clave.