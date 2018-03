Marchena afirma reelección no está en la agenda

El director de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, declaró ayer que la reelección no está en la agenda del Gobierno, sino que, contrario a esto, están enfocados en trabajar.



“Eso no está en nuestra agenda, lo que está en nuestra agenda es gobernar, gobernar como nos manda nuestro programa de gobierno y nos exige la población. El comentario que yo hiciera y que causó revuelo no fue más que un comentario en una entrevista, que además, expliqué, que no quería armar una alharaca con eso, que era algo que yo observaba en la población”, afirmó.

El portavoz del Gobierno precisó que ese alboroto se produjo porque en el país hay una opinión pública que está atenta al devenir político y que por ende, es normal que así sea.

“Lo que quiero decir es que de nuestra parte no hay el interés de seguir tratando este tema, ni de ventilar este tema porque lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar, y es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo además muy bien”, dijo al conversar con la prensa en el Palacio Nacional.

Rodríguez Marchena negó que los encuentros de rendición de cuenta que la Dirección General de Comunicación (Dicom) está realizando durante esta semana, formen parte de una campaña proselitista con miras a las elecciones del 2020, como algunos sectores han expresado.

“La sociedad nos pide rendición de cuentas, el presidente nos ha instruido que además de la rendición de cuentas que él hizo el 27 de febrero le pidamos a los ministros, a los directores generales, que hagan una rendición de cuentas más detallada porque él tuvo un discurso de dos horas y nueve minutos, no lo puede decir todo”, sostuvo.

En cuanto al enfrentamiento que tuvo la pasada semana con el exministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda, el vocero de la Presidencia dijo que sobre el tema no se quiere referir. “Ya pasé la página”, subrayó.

Reunión

El presidente Danilo Medina sostuvo una reunión la noche del martes en el Palacio Nacional con varios ministros de su gobierno que tienen intención de buscar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones del 2020. El encuentro fue confirmado por el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. En el encuentro participaron los ministros José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Andrés Navarro, Carlos Amarante Baret y Francisco Javier García. Según fuentes, también participaron algunos de los precandidatos que declinaron en el 2015 para respaldar la candidatura del presidente Medina.