Empresa de RD recibe segundo lugar en Premio Gráfica de Oro en EEUU

Con participantes provenientes de República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y México, se desarrolló el XXIV Concurso Latinoamericano de Productos Gráficos, cuya premiación se realizó en la ciudad de Fort Lauderdale, Forida, Estados Unidos.

Para reconocer a los mejores impresores del año en toda la región, se otorgaron los premios Theobaldo de Nigris, durante una cena de gala donde también se entregó el galardón al Líder Gráfico de las Américas, que esta vez recayó en Fabio Arruda Mortara, expresidente de Conlatingraf y Abigraf, Brasil.

Fueron 529 las muestras que concursaron, recibidas de los distintos países miembros de la Confederación Latinoamericana de Industrias Gráficas, República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay y México, respondiendo al llamado hecho durante la presidencia de Fabio Arruda Mortara y en cercana colaboración con la Printing Asociation of Florida (PAF) y Graphics of the Americas (GOA), que preside Gabriel Hernández.

Los reconocimientos a los ganadores de Premio Gráfica de Oro, fueron entregados por el presidente de Conlatingraf, Enmanuel Rojas (Costa Rica), junto a Gabriel Hernández, CEO de PAF/GOA, y Michael Makin, presidente de Printing Industry Asociation of United States (PIA). México fue el país que recibió la mayor cantidad de premios este año.

Para tal ocasión Famira SRL, una moderna empresa de impresión y empaques de la República Dominicana y que lleva tres años participando, ha sido ganadora del segundo lugar en el premio “Theobaldo de Nigris”. En ocasiones anteriores representado a la Republica Dominicana fueron galardonados en el 2006 oro y bronce, 2016 oro y plata y 2017 ganadores de Gráfica de Plata.

Famira SRLes una empresa con más de 78 años en el mercado nacional e internacional, dedicada a la fabricación de etiquetas autoadhesivas y empaques, la cual fue fundada en Santo Domingo, en 1943 por Luis Miura Baralt. Arte y Cine, hoy Famira Srl., fue pionera en ofrecer la mejor calidad en publicaciones de todo género, ampliamente reconocida por su excelente trabajo y seriedad en el área de imprenta.