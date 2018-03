Marchena: la reelección no está en agenda del presidente Danilo

“El comentario que yo hiciera y que causó revuelo no fue más que un comentario en una entrevista”, dijo

El director de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, declaró este miércoles que la reelección no está en la agenda del Gobierno, sino que contrario a esto, están enfocados en trabajar.

“Eso no está en nuestra agenda, lo que está en nuestra agenda es gobernar, gobernar como nos manda nuestro programa de gobierno y nos exige la población. El comentario que yo hiciera y que causó revuelo no fue más que un comentario en una entrevista, que además expliqué que no quería armar una alharaca con eso, que era algo que yo observaba en la población”, afirmó.

El portavoz del Gobierno precisó que ese alboroto se produjo porque en el país hay una opinión pública que está atenta al devenir político y que por ende, es normal que así sea.

“Lo que quiero decir es que de nuestra parte no hay el interés de seguir tratando este tema, ni de ventilar este tema porque lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar y es lo que estamos haciendo, y lo estamos haciendo además muy bien”, dijo al conversar con la prensa en el Palacio Nacional.