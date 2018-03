Ayer tomé la decisión de aceptar que hay situaciones que están fuera de mi control y que por más que desee no podré cambiarlas… Así que fui al barbero y me ‘rapé’ la cabeza… fin!

El cuerpo de la merenguera Juliana Oneal, quien por tercera vez está librando una batalla contra el cáncer, ya empezó a experimentar los cambios propios del tratamiento para curar esa esa enfermedad. La pérdida del pelo.

Así lo dio a conocer la misma cantante al colgar una foto en Instagram de sus cabellos en el suelo debido a que decidió raparse la cabeza para enfrentar el proceso porque después de su primera quimioterapia, de pasado 23 de febrero, los mismos empezaron salirse “descontroladamente”.

“Con apenas una quimioterapia, de manera inesperada mi pelo se ha empezado a caer descontroladamente… la caída del cabello es algo propio de este proceso, pero como dije hace unas semanas, hace muchos años que me dieron quimio… estoy como empezando de cero, hay cosas de las que ni me acuerdo”, subrayó la intérprete de “Todos me miran”.

Dijo que ver caer su pelo tan rápido como cuando se enfrentó al cáncer linfático no ha sido fácil.

“Ayer tomé la decisión de aceptar que hay situaciones que están fuera de mi control y que por más que desee no podré cambiarlas… solo podré cambiar mi actitud hacia esas situaciones… Así que fui al barbero y me ‘rapé’ la cabeza… fin!”, escribió la fuerte joven de 29 años.

Subrayó que comparte con sus seguidores esos detalles porque sabe que muchas personas están pasando ese proceso y a veces se sienten desanimadas. Les exhortó a confiar en que todo estará bien.

“Repitan conmigo: el cabello crece… el cabello crece”, concluyó colocando emoji de un brazo de poder y un corazón rosado, alusivos a fortaleza.

A parte de cáncer linfático, Juliana también ha librado la batalla contra otro en glándula tiroides.