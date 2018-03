IPPP y Colegio de Periodistas aprueban reglamento para pensiones

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), anunciaron hoy la puesta en vigencia de un reglamento oficial que normará la selección de los aspirantes a ser pensionados por vía del Poder Ejecutivo.

En rueda de prensa celebrada en la casa nacional del CDP y que encabezaran los presidentes de ambas instituciones, Juan Carlos Bisonó y Adriano de la Cruz, respectivamente, se ofrecieron amplios detalles de la pieza, así como de su importancia para transparentar todo lo que tiene que ver con las pensiones que otorga el gobierno a través del IPPP y el CDP.

El presidente del IPPP, Juan Carlos Bisonó, explicó que según establece el reglamento, en lo adelante para calificar los aspirantes deberán ser miembros activos del CDP, estar al día en el pago de sus cuotas y llenar un formulario que irá acompañado de varios documentos.

Bisonó también indicó que otros requisitos que se tomarán en cuenta es que tenga 60 años de edad en adelante y 30 de ejercicio profesional.

Aunque aclara que el requerimiento de edad no se tomará en cuenta en casos de discapacidad total o parcial, así como en enfermedades que imposibiliten al aspirante a ser pensionado continuar con normalidad su vida productiva.

El tanto que el presidente del CDP, Adriano de la Cruz señaló que las solicitudes serán evaluadas por el Consejo de Administración del IPPP y, entre otros requisitos, se tomará en cuenta los casos de enfermedades catastróficas, haber sido dirigente del CDP, la trayectoria académica, pobreza extrema y otros.

Apuntó que el reglamento prohíbe que directivos en funciones tanto del CDP como del IPPP opten por una pensión, a lo que solo podrían recurrir si renuncian con anterioridad o si por alguna razón en particular cayeren en estado de discapacidad total o parcial, enfermedad o lesión crónica que le imposibilite continuar ejerciendo su profesión.

“No podrán optar por una pensión a través de la Ley 379, los que estuvieran laborando y pudieran ser favorecidos por una a través de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social”, indican en la pieza dada a conocer.

Dispone que “a partir de la aprobación del presente reglamento y en un plazo de 4 años, la totalidad de los actuales subvencionados por el IPPP deberán quedar integrados al plan de pensiones del Poder Ejecutivo”.

Tanto Bisonó como De la Cruz aseguraron que en lo adelante y debido a la puesta en vigor del reglamento, las pensiones quedarán transparentadas “por lo que no se va a favorecer a personas que no las necesitan, que no llenen los requisitos o que no pertenezcan al CDP, como venía ocurriendo”.

El otorgamiento de pensiones, en muchos casos, se había convertido en un instrumento para fomentar el amiguismo y el grupismo, males que quedarán erradicados a partir de este reglamento”, aseguraron.

El reclamo de la aprobación de un protocolo normativo y de transparencia en el otorgamiento de las pensiones que concede el gobierno, había sido reclamado durante varios años por la Corriente Institucional del CDP en Santiago, conquista que pacto con Convergencia en las pasadas elecciones.