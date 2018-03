El veterano comediante Juan Carlos Pichardo (padre) perdió la batalla contra el Penfigo, una enfermedad con la cual venía luchando desde hace casi 3 años.

Su hijo, el también comediante Juan Carlos Pichardo Jr. dio la triste noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. “Lamentablemente nos ganó la batalla, pero mi campeón luchó fuerte hasta el final”, expresó.

El Penfigo es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la formación de vesículas con posteriores alteraciones pigmentarias.

“Querido padre: como esa carita siempre te recordare, hoy me dejas el corazón vacío pero lleno de orgullo por siempre ser quien fuiste”, agregó Juan Carlos en su mensaje que ha recibido la respuesta solidaria de sus seguidores en las redes sociales.

El humorista dijo que la muerte de su progenitor “es lo más difícil que he tenido que escribir en toda mi vida, el mundo perdió un gran hombre, pero Dios necesitaba uno de sus mejores ángeles allá en el cielo, solo me queda agradecerte, por enseñarme todos tus valores, a saber lo que si, lo que no y lo que nunca, nunca lo voy a olvidar, así como puedes estar seguro de que cuidaré de mis 4 hermanas”.

“Quizás el tiempo no me dio para ir a Taiwán a darte ese último abrazo, pero estaré tranquilo siempre de que fuimos los amigos más sinceros y que luchamos juntos hasta el final, gracias por ser ese único amigo, gracias por sentirte orgulloso de mi cuando aun nadie lo hacía y las gracias le doy a Dios de poder darte la satisfacción como hijo de que te sientas orgulloso como padre. Todos tus hijos siempre te amáremos”, valoró Juán Carlos Pichardo Jr.