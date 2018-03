La Vega, atenta a muerte de menor en España

La Vega. Un familiar de Ana Julia Quezada, acusada de asesinar al niño Gabriel Cruz en España, dijeron que esta no es capaz de cometer una acción como la que le atribuyen.



Lucía Quezada, hermana de la acusada, dijo que aunque no tenía mucha comunicación con Ana Julia, no cree que esta sea culpable de quitarle la vida a ese menor. “Nosotros creemos que a mi hermana la quieren inculpar en algo que ella no participó y por eso las autoridades deben investigar ese caso muy a fondo”, refirió Lucía Quezada.

También desmintió que Ana Julia tenga algo que ver con la muerte de una de sus hijas, en la década de los 90, un caso que fue cerrado en España y que las autoridades catalogaron como una muerte accidental.

En la comunidad Rincón de la Cabuya, de donde es oriunda Ana Julia, los lugareños han reaccionado sorprendidos al enterarse de que esta está involucrada en la muerte del menor de ocho años, quien era hijo de la actual pareja de la imputada.