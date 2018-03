Franklin Almeyda Rancier declaró este domingo que sí trabaja, en una respuesta al señalamiento que le hizo el director de Comunicación de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, de que cobra RD$250,000 sin trabajar.

Almeyda Rancier dijo que el Presidente de la República lo designó como ministro sin cartera desde el 16 de agosto del 2015, conforme a la disposición de la Ley Orgánica Núm. 247-12, G. 0. No.10691 del 14 de agosto de 2012.

Y que en tal virtud cumple con su obligación prevista en el artículo 30 de la ley 247-12, que establece que “El o la Presidente de la República podrá designar hasta tres (3) Ministros sin Cartera, los cuales, además de asistir al Consejo de Ministros, tendrán a su cargo las tareas que les encomiende el decreto que los designe, las que no pueden comprender competencias sustantivas de los ministerios, ni de los organismos autónomos y descentralizados del Estado”.

El miembro del Comité Político del PLD dijo que en el decreto que lo designó como ministro sin cartera tiene a cargo la asistencia en Seguridad Ciudadana, “y en este sentido he presentado los informes y recomendaciones pertinentes, copias de las cuales conservo en mis archivos”.

“He reservado su publicación porque, en todo caso, es competencia del Presidente, quien por su condición de Jefe del Estado es el depositario de ls mismas. En consecuencia, no he cobrado sin trabajar porque he realizado las tareas encomendadas”, en una fuerte explicación que dirigió al periodista Huchi Lora.

Dijo que la posición que ocupa descansa en la Ley Orgánica, por mandato constitucional y que “la ligereza y desconocimiento de otras personas han considerado el cargo fuera de la ley; como se ve, no es así”.

“Hay quien hasta me ha invitado a renunciar. Sobre esto debo decir que es innecesario porque así como el Presidente me nombró, puede destituirme, es su atribución constitucional; agréguele de que soy miembro dirigente del partido de gobierno, por lo que comparto responsabilidades de las debilidades y fortaleza de la gestión”, agrega.

“Por demás, el profesor Juan Bosch educó a los miembros del PLD a respetar la solemnidad del Estado y que quien le renuncie a un Presidente, está rompiendo políticamente con él. Si las críticas que he hecho resultan mortificantes, son eso, críticas para fortalecer, más en un país sin oposición. Sobre este punto ,el Presidente, mucho antes de serlo, conoce que soy de los que no renuncia a sus ideas y hasta con mi líder histórico las defendía, por lo que en algún momento me llamó “Mula vieja”, equivalente a difícil de convencer”, expresó Almeyda Rancier.

El dirigente peledeísta protagonizó una fuerte discusión con Rodríguez Marchena, por su declaración de que mucha gente desea que el presidente Medina continúe en el cargo más allá del 2020. Entonces le señaló que lo hacía por el “chequecito”, en alusión al cargo que ostente, pero entonces el vocero de la Presidencia ripostó que él cobraba RD$250 mil sin trabajar.

