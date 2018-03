Concluyó ayer feria “Hub Cámara 2018”

La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD) finalizó ayer su tercera versión de exposición comercial y multisectorial HUB Cámara Santo Domingo, donde participaron más de 70 compañías nacionales o multinacionales instaladas en el país.



La exposición, que contó también con la participación de 140 compradores internacionales y más de 40 países interesados en hacer negocios con la República Dominicana, fue realizada en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX).

Participantes

Algunas de las empresas del Caribe que se encontraban allí son Caribbean Export, Bocel Grupo, Plásticos del Caribe, Haina Internacional Terminals, Peravia Industrial, Guayaguano, Securepharma, Mediterráneo Internacional, La Nacional, Casabi, Constanza, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. También asistieron Bening, Being Champion CO LTD, Green Ideal Energy, Sosua, Thee-Way Co, Orquídeas Santo Domingo, entre otras. Cada una de ellas contó con un stand en la exposición.

Nathali Richards, de la empresa ExporTT, aseguró que les fue muy bien y que hicieron buenos contactos. De igual forma, Marianella Zamora, gerente de desarrollo de Mercado Trinidad Tissues Limited, quien también pertenece al stand de ExporTT, expresó alegría y optimismo por el nivel de las conexiones que realizó durante la exposición.

Máximo Polanco, gerente de Producción de Securepharma, expresó que les ha ido muy bien, que la empresa empezó a hacer contactos debido a que tiene un producto que gustó mucho. Ese producto es Colita´s y es totalmente dominicano. Securepharma es la única industria que elabora baby wipes (toallitas húmedas) en el Caribe y que esto llamó mucho la atención.

Exportadores y navieros buscan mejores vínculos

Ayer la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) y la Asociación de Navieros firmaron un acuerdo de colaboración en el cual se comprometieron a trabajar en conjunto en procura de obtener mejores resultados. Álvaro Sousa, presidente de ADOEXPO, dijo que el acuerdo consiste en una cooperación entre navieros y exportadores con miras a facilitar el comercio.