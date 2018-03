Amarante: RD no cederá su soberanía

El ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, aseguró que en República Dominicana no hay ciudadanos apátridas y advirtió que el país no cederá su soberanía y hará cumplir sus leyes migratorias, que son del exclusivo dominio del Estado dominicano.



“En todo caso nosotros no aceptamos ningún tipo de injerencia en asuntos que son de exclusividad de la soberanía de nuestro país “, dijo el funcionario al ser abordado sobre el planteamiento de la nominada como embajadora de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, quien dijo que vendrá al país a defender los derechos de los haitianos.

Amarante Baret aseguró que en la República Dominicana no hay apátridas.

Admitió que en el país ocurrieron algunos inconvenientes con personas que estaban registradas, pero el Congreso Nacional se abocó a conocer la Ley 169-14 que dijo ha dado sus resultados.

Criticó algunos países que le han dado la espalda a Haití “porque éstos entienden que la República Dominicana debe resolverle su problema”.

“Es bueno, que quede bien claro el mensaje, que siempre hemos dado, lo que íbamos a hacer como una contribución a la estabilidad en Haití ya lo hicimos, con esta ley 169 procuramos, pues reconocer derechos a personas en República Dominicana y con el Plan Nacional de Regularización, bueno pues, regularizar una mano de obra que se somete a los requisitos establecidos en dicho plan y a la ley de Migración”, dijo.

La reacción del canciller

Erróneamente, elCaribe publicó en su edición de ayer que el canciller Miguel Vargas no se había referido a las declaraciones de Robin Bernstein, nominada por Donald Trump para ser embajadora de los Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores sí lo hizo y consideró que en su momento habrá que edificar adecuadamente a Robin Bernstein, si es confirmada como embajadora y aclaró que con los Estados Unidos, la República Dominicana siempre ha tenido buenas relaciones en los aspectos político y comercial y se espera profundizar esas relaciones.

“Pero entendemos que República Dominicana es un país soberano e independiente y nuestra principal misión es defender nuestra soberanía en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes. Ustedes pueden estar seguros que el presidente Danilo Medina y este Ministerio siempre estarán defendiendo nuestra soberanía y nuestra Constitución… y en ese sentido hacerla respetar es parte de nuestra responsabilidad”, dijo el canciller Vargas.