La merenguera Belkis Concepción, quien el pasado sábado fue besada a la fuerza por Frederick Martínez -El Pachá-, durante una presentación que la artista tuvo en su programa “Pégate y gana con El Pachá”, advirtió este jueves al comunicador que a las mujeres no se les puede obligar a hacer lo que no quieren.

En ese sentido, manifestó esa situación fue demasiada embarazosa para ella, porque no está acostumbrada a este tipo de situaciones.

“Todo el mundo sabrá que he sido una mujer que siempre se ha destacado por su trabajo, nunca he tenido ningún tipo de escándalos y precisamente por eso me siento indignada con lo que pasó el sábado en el programa, porque también había que pensar que yo traía una orquesta, de barraquilla, había un personal ahí también y periodistas importantes como Zoraida Noriega”, expresó la pionera de las orquestas femeninas de merengue.

La intérprete de “Ta pillao” indicó que pasó un trance muy incómodo, porque en ese justo momento -cuando fue besada en la boca, no supo cómo reaccionar ante un público joven y una gran audiencia. Dijo que entendió que no debió reaccionar violentamente porque enviaría mensaje negativo a la sociedad y decidió continuar con el objetivo de la visita al programa semanal, que era su presentación.

“Fue bastante incómodo, traté de asumir una postura profesional y seguir haciendo lo que en realidad fui a hacer, una presentación en televisión”, s ubrayó al ser entrevistada en el programa “Famosos Inside”, que se transmite por CDN, canal 37.

Sobre el comentario que le hizo posteriormente al beso sobre la mordida del labio, subrayó que se lo hizo para que quedara constancia de que estaba herida, aunque no al máximo.

“Yo bajé de ahí con una vergüenza grandísima porque precisamente no estoy acostumbrada a este tipo de show, no estoy acostumbrada, cuando bajé dije: estoy sintiendo vergüenza cuando no fui yo la que hice algo, a mí me lo hicieron”, comentó la merenguera que está haciendo vida profesional en Colombia.

Aclaró que aunque la situación ocurrió el sábado pasado no había salido al frente porque estaba atendiendo a las chicas integrantes de la orquesta que salieron ayer hacia Colombia. Además, entiende que si se quedaba callada ante esa situación, daba a entender a la sociedad que le gustó lo que pasó.

“Yo quiero que entiendan que fue un momento muy embarazoso para mí y que yo no estuve de acuerdo aunque me vieran que yo seguí como si nada había pasado, porque precisamente le tengo mucho cariño a El Pachá. En este momento lo único que quiero es que sepan que estoy muy indignada con esa situación porque a las mujeres hay que respetarlas”, subrayó la cantante que tiene más de 30 años de carrera.