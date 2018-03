Ministro dice no habló sobre una firma con el FMI

El ministro de Economía, Isidoro Santana, dijo ayer que no ha hablado de la conveniencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que ese no es un tema que esté en discusión en el seno del Gobierno.



El ministro Santana reaccionó así en aclaración a publicaciones de algunos medios de comunicación. Señaló además que ningún país que disfrute de un ambiente de estabilidad y crecimiento, como el que vive la República Dominicana recurre a acuerdos de condicionalidad con el FMI, por lo que en el Gobierno eso no se ha planteado.

“Quiero enfatizar que ni en el Gobierno ni en el ambiente público hay en estos momentos una discusión sobre un eventual acuerdo con el Fondo, por lo que como Ministro de Economía no me he pronunciado en ese sentido ni en pro ni en contra”, recalcó. En cambio, ratificó que en lo que sí está de acuerdo es con las declaraciones del FMI, de que la República Dominicana necesita ciertos ajustes en el área fiscal.