Me declaro prochino

¡Impresionante, la foto procedente de Beijíng, capital de China, que muestra en sus respectivos patíbulos (al fondo, una multitud eufórica que aplaude el hecho justiciero) a tres ex funcionarios que fueron colgados públicamente por malversar fondos públicos! (Calculé la longitud de cada soga justiciera, de unos tres metros, y he llegado a la conclusión de que aquí necesitaríamos unos 17 kilómetros de soga para hacer justicia por ese fantástico estilo). No cabe duda de que, si imitáramos a los chinos, acabaríamos con la corrupción y la impunidad sin necesidad de hacer marchas bajo este candente sol.