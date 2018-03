Manny Machado al fin es el campocorto de los Orioles, pero ¿hasta cuándo?

Se trata de una movida con sentido común para ambas partes.

Para Machado, quien será uno de los agentes libres más destacados del próximo mercado de invierno, la mudanza le permite venderse de manera más integral. Aquí tienen a alguien que ha promediado 29 cuadrangulares en sus primeros seis años en las mayores y que ahora defiende una posición insigne.

En el caso de Baltimore, lo primero es hacer feliz a su pelotero. Un Machado en todo su esplendor podría retribuir una mejor recompensa si deciden canjearlo en los próximos meses.

“Es mi posición natural, creo que ahí es donde mejor me puedo desempeñar”, dijo Machado cuando se presentó al campamento de entrenamientos. “Sé que mucha gente se pregunta, ‘¿será que es más valioso allí?’ Más dinero. No se trata del dinero, no se trata de que vaya a firmar un contrato por 20 años. Eso es lo que me gusta, eso es lo que siempre quise hacer”.

OCASO

Los Orioles lideraron la Liga Americana en victorias entre 2012 y 2016, pero lo más que pudieron hacer en una postemporada fue alcanzar la serie de campeonato de 2014, en la que fueron barridos por Kansas City.

Aunque el año pasado estuvieron en la pelea por uno de los comodines al iniciar septiembre, terminaron en el último puesto de la División Este tras perder 87 juegos, la primera campaña con saldo negativo desde 2011.

Sus posibilidades de ser contendores en la división no son alentadoras, con el favoritismo concentrándose en las potencias de siempre, los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.

Con el manager Buck Showalter exprimiéndoles al máximo, un formidable grupo de relevistas encabezado por el cerrador Zach Britton, más los bates de Machado, Chris Davis y Adam Jones, los Orioles apilaron victorias, pese a que nunca tuvieron una rotación abridora de primera línea.

Eso sigue como asignatura pendiente en 2018, otra vez sin un brazo veterano con una trayectoria consumada. Al final, pudieron adquirir a Andrew Cashner y Chris Tillman, con modestos contratos, para acompañar a Kevin Gausman y Dylan Bundy. El quinto nombre saldrá de un concurso.

EL FUTURO DE MACHADO Y OTROS

La posición natural de Machado siempre fue la de torpedero, la que jugó al formarse en el sistema de ligas menores de los Orioles. Pero el equipo necesitaba a alguien en la antesala cuando el equipo grande le subió en agosto de 2012 y rápidamente se transformó en uno de los mejores ahí, ganando el Guante de Oro en dos ocasiones.

De vez en cuando cubrió las ausencias de J.J. Hardy en el campocorto. Anticipándose a la salida de Hardy en la agencia libre, Machado se apuró a pedir el puesto.

“No es como si estuviera cambiando de posición. Ha vuelto a la posición que sabe jugar”, dijo Showalter.

Machado viene de su primera campaña disonante en cuanto a su producción, tanto así que un mal arranque le dejó fuera del Juego de Estrellas. Pero se las arregló para terminar con 33 jonrones y 95 impulsadas, apuntalado por un repunte en julio y agosto.

Frente a la inminente agencia libre, Machado repite las frases de cajón. No será una distracción. Entiende que esto es un negocio. Solo saber jugar pelota.

No es el único jugador del equipo en esa situación. Jones, Britton y el relevista Brad Brach también avizoran la agencia libre.

AJUSTES Y OBLIGACIONES

El nuevo tercera base será Tim Beckham, la primera selección global del draft de 2008 con los Rays, por encima de nombres como Buster Posey y Eric Hosmer.

Sin poder cumplir las expectativas como torpedero en Tampa Bay, Beckham fue transferido en julio a su rival de división y terminó acumulando un OPS (embasado más slugging) de .871 en 50 juegos con los Orioles. Una década después del draft y con 28 años, Beckham aprende una nueva posición y busca consolidarse.

También estrenan un nuevo receptor titular en Caleb Joseph, luego que el dominicano Welington Castillo optó por la agencia libre. Al mismo tiempo, esperan darle oportunidades detrás del plato a Chance Sisco, uno de sus mejores prospectos.

Showalter cuenta con otras preocupaciones.

Britton sufrió un desgarro del tendón de Aquiles derecho en diciembre y se perderá por lo menos el primer mes de la campaña.

La defensa de los Orioles cometió 94 errores el año pasado, 14 más que en 2016.

Otra urgencia es que el primera base Davis y el designado Mark Trumbo levante su poder. Se combinaron para 49 jonrones en 2017, 36 menos que el año previo. Lo alentador es que el segunda base Jonathan Schoop viene de una temporada en la fue seleccionado para su primer Juego de Estrellas.

Durante las reuniones de invierno en diciembre, los Orioles sondearon el interés de los equipos por Machado. El ruido no fue del agrado de Schoop.

“Lo hablé con Manny”, contó Schoop. “No me gustó escuchar eso, no quería que lo hicieran (el cambio). Lo quería para todo el año para poder ganar un campeonato juntos”.

Esta podría ser su última oportunidad.