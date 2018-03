INEFI insta a las mujeres a defender sus derechos

Santo Domingo, R.D.- Con emotivo acto dedicado a su personal femenino, la Dirección del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) festejó el Día Internacional de la Mujer, resaltando el valor que representa en la sociedad dominicana, la cual entiende debe ser inclusiva.

En la actividad, el director del INEFI, Jorge Minaya, estuvo representado por los subdirectores William Tapia y Román Celedonio, quienes entregaron a las mujeres un corbatín con un camafeo, como se hacía en la antigüedad para rendir homenaje a las damas que se destacaban por sus esfuerzos y su trabajo a favor de la nación.

Tapia, al pronunciar unas palabras en representación del director del INEFI, destacó el papel de las mujeres en la institución, señalando que “sin ustedes esto no funcionaría como funciona”.

Asimismo, William Tapia destacó las cualidades que adornan a la mujer, de la que dijo que “es un ser divino, un ser especial, que llena nuestras vidas de aromas y las hacen un mundo mejor”.

Afirmó que “Todos los días de la vida son días de las mujeres, por lo que debemos hacerlas sentir bien cada día; ustedes son nuestro soporte, son nuestra alegría, son nuestras vidas”.

Además, deploró que hoy haya que enfrentar algunos hombres que maltratan y abusan de las mujeres, a sabiendas de que son frágiles y en el peor de los casos llegan a cometer feminicidios, dejando a sus hijos huérfanos.

A seguidas, las presentes fueron motivadas a seguir adelante y luchar por alcanzar sus metas y objetivos por la coordinadora general de la Alianza Discapacidad por nuestros Derechos (ADIDE), Cristina Francisco, quien les habló sobre el tema Avances y desafíos de la mujer de hoy.

Desde su silla de ruedas, la expositora enfatizó que las mujeres con algún tipo de discapacidad tienen los mismos derechos que las personas que no tienen discapacidades, por lo que deben empoderarse y defenderlos, como es su vida sexual, la educación de calidad y el acceso seguro al transporte público.

Ejemplo de los derechos de la mujer con discapacidad es la vida sexual, salir embarazada y tener hijos, así como que los centros de salud estén adecuados para atenderlas, sin ningún tipo de prejuicios.

La licenciada Cristiana Francisco, líder y pionera de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, explicó que “sucede lo mismo con la Educación, porque una persona con discapacidad motora que viva en un campo, no puede cruzar una montaña y no puede cruzar un río para ir a la escuela, y entonces hay que pensar en que tenga esa oportunidad, porque no hay peor discapacidad que el analfabetismo”.

Cristina Francisco observó que, afortunadamente, hoy día la persona con discapacidad visual puede aprender y educarse a través de la tecnología, ya que hay programas especializados para que se puedan integrar en la sociedad.

En ese sentido, dijo que también en el área deportiva y recreativa también deben adecuarse los espacios para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus vías con normalidad.

Igualmente sostuvo que las autoridades deben aprender a ver a las personas con discapacidad como seres productivos y no como un estorbo, por lo que deben darle las facilidades de poder trasladarse de un lugar a otro con normalidad.

“Ahora con el auge del turismo, se debe pensar en que nuestro país es visitado por turistas con discapacidades, y hay que darle facilidades”, subrayó.

Área laboral

Cristina Francisco dijo que las personas con discapacidad también tienen derecho a ser productivas mediante un trabajo renumerado, ejerciendo una profesión.

Al respecto, recordó que la Ley 05-13 establece que el 5% de los puestos de trabajo en el sector público se destinen a las personas con discapacidad, así como un 2% de los generados por el sector privado.

Al abordar el tema dijo que los espacios de trabajo para las personas con discapacidad deben estar adecuados a sus condiciones, como es facilitar el uso de silla de ruedas, baños con puertas más amplias y rampas de acceso.

Cristina Francisco instó a las mujeres a la unidad para romper las barreras y alcanzar sus metas.

DATOS

De acuerdo el censo más reciente (2010), en el país hay un 12.4% de la población que presenta algún tipo de discapacidad, número que de acuerdo a la expositora, Cristina Francisco, va en aumento.

Un 78% de las mujeres son jefas de hogar, en su mayoría madres solteras.