David Collado: “Creo en una forma diferente de hacer política”

“A mi edad y con apenas un año y seis meses de tener la responsabilidad de administrar una ciudad de 520 años de historia, sería irresponsable de mi parte estar hablando de otra cosa que no sea la ciudad de Santo Domingo”.



De esta forma respondió el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, en su participación en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, cuando se le pidió su opinión sobre las encuestas que lo mencionan como una figura presidenciable dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El joven síndico afirmó que toda su atención está centrada en hacer de Santo Domingo una ciudad accesible y amigable, y que para lograrlo trabaja día y noche. “Después que soy alcalde no salgo de la capital. Estoy concentrado en dejar un legado del inicio del cambio. Dejar una ciudad organizada con un plan de ordenamiento territorial será uno de los mejores legados”, sostuvo.

Apoyo a Carolina Mejía

¿Desarrollar esa gestión es incompatible con el activismo político? preguntó Héctor Marte, jefe de apertura del periódico elCaribe, recibiendo del alcalde la siguiente respuesta: “Me he mantenido al margen por respeto a la ciudad, en la que estoy concentrado en cuerpo y alma”.

Sin embargo, Collado, que hasta el momento se había mantenido neutral en la contienda interna que se libra en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó recientemente su apoyo a Carolina Mejía, candidata a la Secretaría General de dicha organización política.

“Hoy estoy aquí con el corazón, apoyando a una hermana mía, por lo que vine hoy simplemente a decirle a ella que cuenta con mi cariño y con mi apoyo”, expresó el también miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, en un acto que se realizó en el Club Miramar en la Circunscripción 1 del Distrito Nacional.

El ejecutivo municipal aseguró a este medio que no ha utilizado el Ayuntamiento para ganar plazas. En ese sentido, reveló que se reunió con su equipo de trabajo y les dijo que son libres de apoyar a quienes quieran dentro del partido, siempre y cuando se respete el horario laboral y la institución.

50% de empleados de la otra gestión están en ADN

Collado afirmó que en su gestión no se ha avasallado a empleados de la pasada administración, que según dijo representan más del 50 %. “Creo en respetar la dignidad del ser humano, y lo hago en la política. Hice una campaña y no toqué a mi adversario y después que gané no me he referido de manera destructiva hacia nadie. Creo en una forma diferente de hacer política”, destacó.