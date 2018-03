Pro Consumidor multa a Uepa Tickets y a César Suárez por cobro ilegal en concierto de Sabina

Las empresas STARSHOWS By César Suárez Pizano y Multipagos Expresos (Uepa Tickets) fueron multadas por Pro Consumidor por “el cobro adicional no informado previamente y la no entrega de factura por “servicios de boletería”, para el espectáculo del intérprete español Joaquín Sabina, a celebrarse el miércoles 14 de marzo.

La entidad explicó que la publicidad del evento colocaba las boletas a precios de RD$ 8,000, RD$7,000 y RD$3,500 y que al momento de adquirir la boleta al consumidor se le cobra un monto adicional por cada una de RD$290, RD$300 pesos o más, cargos que no están previamente informados en ninguno de los medios donde se publicita el evento, ni están a la vista en los puntos de venta.

Dijo que en consecuencia multó a ambas empresas en atención a la solidaridad que establece la ley con 100 salarios mínimos por falta de información y 100 salarios más por falta de entrega de la factura.

Anina del Castillo, titular de Pro Consumidor, informó que luego de iniciar el debido proceso contra las empresas, STARTSHOWS, alegó que el cobro adicional corresponde a los servicios de boletería y que estos se han convertido en una costumbre en el país, por lo que debía considerarse como “algo normal”.

Además, STARTSHOWS consideró que los consumidores aceptan sin problemas ese cargo y que es una práctica extendida en el mundo entero, por lo que no hay violación a la ley. Sin embargo, Pro Consumidor, evaluó que la Ley 358-05 establece que los proveedores tienen la obligación de informar todos los cargos que puedan aumentar el precio de un producto o servicio y que por tanto, se tipifica una falta en este caso porque el cargo de boletería no aparece en todos los medios que utilizan para publicitar el espectáculo, dice la entidad en una nota de prensa.

Asimismo, Pro Consumidor comprobó que a los consumidores no se les entrega factura por los montos adicionales cobrados en ninguno de los puntos de venta, indicándose que para obtenerla o presentar algún reclamo, las personas deben dirigirse a la oficina principal de la empresa Uepa Tickets, acción que al ser evaluada al tenor de la ley 358-05, le ocasiona gastos adicionales e inversión del tiempo al consumidor.

“La falta de entrega de factura al consumidor final, implica también una violación grave, no solamente a las disposiciones tributarias sino a la misma ley 358-05, porque ese documento es la prueba de que el producto o servicio fue adquirido por el consumidor, por tanto esta falta afecta a la equidad y seguridad jurídica en las relaciones de consumo”, dijo Del Castillo.

El organismo regulador informó que a los consumidores que hayan adquirido y pagado el monto adicional por su boleta que pueden presentarse ante Pro Consumidor o descargar la aplicación ProcoAPP para demandar la devolución de su dinero.