Miralba: “Hay que cuidar y hacer crecer Premios Soberano”

La fecha de entrega de los Premios Soberano se acerca y Miralba Ruiz está inmersa en los preparativos de su participación como una de las principales presentadoras de la Alfombra Roja.



Aunque tiene casi 20 años de experiencia en los medios, la comunicadora, oriunda de La Vega, no oculta los nervios que le provoca ser la figura principal de la antesala del evento más importante de la clase artística dominicana.

A 13 días de la ceremonia que se realizará en el Teatro Nacional “Eduardo brito”, Miralba se ha dedicado a estudiar el listado de los nominados para conocerlos mejor, en su intención de lograr que las entrevistas sean lo más dual posible. “Ya yo me descargué toda la lista de nominados y voy más o menos empapándome de lo que ha hecho cada quien. La producción me dará los lineamientos para adecuarme a eso, puesto que son muchos los conductores y cada quien tiene un papel diferente”, dijo Ruiz.

Su mejor arma para acudir a ese escenario es el conocimiento y la información de valor, que sacará en el momento menos esperado o en caso de que se presente algún “aprieto”. “Evitar baches es el reto de los eventos en vivo y eso no puede pasar”, observó la conductora de radio.

Durante una conversación con elCaribe, reveló que no solo se prepara de manera intelectual, sino que ya está pensando en su vestuario, aunque le tienen sin cuidado las críticas que pueda recibir.

“Yo he estado en las dos listas: mejor y peor vestidas, pero eso tampoco me causa mayor preocupación; estoy consciente que hay gente a la que le va a gustar mi vestuario, y a otros no, por eso me llevo de lo que me guste, lo que siento que me va a quedar bien y lo que me haga trabajar cómoda, sin preocuparme durante dos horas”, expresó.

Por tercera vez en la alfombra

No es la primera vez que la comunicadora se lucirá en este escenario. Cuando el galardón que entrega Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana se conocía como “Premios Casandra” y los conductores de la alfombra roja representaban los medios para los cuales laboraban, estuvo presentando para Telemicro (canal 5), y otra vez para Telecentro (canal 13). “Esta vez es diferente, porque anteriormente los que conducían la alfombra eran los canales, asignaban sus propios talentos. Hace ya un tiempo la Alfombra Roja la organiza un productor independiente del Premio y del canal y este año repite Pinky Pintor. Esta sería mi tercera participación”, detalló.

Hasta el momento, la conductora de 43 años no ha sido informada sobre si, además de la alfombra, tendrá a su cargo la presentación de alguna categoría dentro de la entrega de los premios. Valoró la importancia de apoyar y celebrar el evento más importante de la industria del arte de la República Dominicana.

“La empresa que lo organiza (la Cervecería Nacional Dominicana), así como Acroarte, saben que, independientemente de su directiva, siempre he apoyado el premio, porque me parece que hay que cuidarlo y hay que hacerlo crecer”, expresó.

Miralba Ruiz, una administradora de empresas de profesión, dice que nunca imaginó que llegaría a trabajar en medios de comunicación. Sus primeros pasos los dio en “Quédate ahí”, un programa que se transmitía en horario nocturno por Telemicro. De ahí emprendió su propio proyecto, la revista de variedades “Muy personal”, que se difundía por Teleantillas, canal 2. “Todos los comienzos son complicados y aun después del comienzo. Un reto nunca deja de serlo, lo que pasa es que cuando vas caminado y dejando huellas, tu nombre y hechos te avalan, pero el esfuerzo es constante”, expresa.

En la actualidad, la también productora estudia algunos proyectos de temporada televisivos que tiene en carpeta. Uno de ellos podría ser “Cuestión de peso”, cuya última edición se presentó hace nueve años.

Frente a un equipo joven

Así, la comunicadora encabezará el equipo de esta alfombra roja, una antesala que une jóvenes como Clarissa Molina, Yubelkis Peralta, Gnómico, Bolívar Valera (en las redes sociales), Glency Féliz y Reading Pantaleón. Todos estos talentos estarán bajo la dirección de Pinky Pintor. Mientras que Roberto Ángel Salcedo y Nashla Bogaert se harán cargo de la conducción de la gala de entrega, con la producción general de Alberto Zayas.

Se une a productores en favor de la TV

Miralba Ruiz, quien en la actualidad forma parte del programa radial “Esto no tiene nombre”, que transmite de lunes a viernes en la emisora La Nota Diferente junto a Roberto Cavada y José Enrique Pintor (Pinky), se ha unido a un grupo de productores de todo el país para elaborar una propuesta de ley que persigue estimular la inversión en la televisión local, proyecto que espera “llegue a las manos que tenga que llegar este mismo mes”.

“Nos mueve el interés de promover la ley, de hacer que la televisión reciba más ingresos para poder producir más televisión local y con mejor calidad”, expresó. También criticó que los medios digitales se “hayan chupado” el presupuesto de televisión. Dijo que, como productores, no pueden permitir que la calidad televisiva decaiga.