Dictan 3 meses de prisión a La Pichi y su pareja

El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva a una pareja de presuntos atracadores, quienes fueron captados en un video en Villa Mella mientras asaltaban a una persona.



Miguelina Peña Pérez (La Pichi o Russel) y Cristian Leandro Tejeda fueron enviados, la primera a Najayo-Mujeres, y el segundo a la cárcel de La Victoria hasta que un juez de instrucción conozca del juicio preliminar sobre dicho caso.

La jueza Dolores Galay, del Tribunal de Atención Permanente de la provincia, le dictó la medida a los dos presuntos atracadores, pese a que “La Pichi” dice tener dos meses de embarazo. Sus abogados no presentaron la prueba de ello cuando se le conoció la medida.

El artículo 234 del Código Procesal Penal prohíbe imponer penas a las mujeres embarazadas o que estén lactando, pero al parecer, los abogados de “La Pichi” no tomaron en cuenta esto al momento de presentar los presupuesto para que no se le impusiera la prisión preventiva a la imputada.

“La Pichi” estalló en llanto y se cubrió el rostro al salir del Tribunal de Atención Permanente y dijo que estaba arrepentida de haberse visto involucrada en dicho caso y que su mamá que la perdonara.

“Y ahora no podré ir para Nueva York, a mi mamá que me perdone y tráiganme a mí papá”, lloraba “La Pichi”, mientras su pareja, Leandro Tejeda, le gritaba desde la celda del Palacio de Justicia, que eso no era nada.

“La Pichi” y Leandro se ven en un video colgado en las redes y que se volvió viral la pasada semana mientras atracaban a un ciudadano en Villa Mella, en Santo Domingo Norte, luego de que ellos dijeron que la pistola era de juguete y que la víctima no presentaría cargos porque le devolvieron todo.