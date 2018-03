Alcaldía del Distrito Nacional recauda el 58% de sus ingresos

Para este año, el cabildo pondrá en marcha un amplio programa de recuperación de los espacios públicos

A un año y seis meses de posesionarse como el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, presenta los logros prometidos en tiempos de campaña, encabezados por un intenso programa de recuperación de los espacios públicos de la ciudad.

Al participar en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe, “el emprendedor”, como también se le conoce, citó los retos que ha tenido que enfrentar en su gestión, como manejar un presupuesto con un déficit de 400 millones de pesos. No obstante, le enorgullece hablar de los avances logrados junto a su contemporáneo equipo de trabajo, entre los cuales mencionó el sustancial aumento de las recaudaciones, que según explicó representan aproximadamente el 58% de los ingresos del cabildo.

Para implementar los proyectos, brindar los servicios municipales y cubrir otros gastos, el Ayuntamiento del Distrito Nacional cuenta con un presupuesto de RD$3 mil 600 millones.

“El presupuesto de aquí es de 85 millones de dólares para administrar una capital. Eso es imposible. Es administrar una crisis”, destacó Collado quien a la vez abogó porque se aumente de poco más de un 2% a un 5% el presupuesto asignado a los ayuntamientos.

De acuerdo con Biviana Riveiro, secretaria general del cabildo, presente en la entrevista dirigida por el director del periódico elCaribe, Osvaldo Santana, de este monto aproximadamente RD$ 1,500 millones lo aporta el Gobierno Central.

El síndico de la ciudad dice sentirse satisfecho de los proyectos implementados en su administración e informó acerca del plan de embellecimiento y rescate de la ciudad.“Nosotros vamos a rescatar la entrada de la ciudad”, afirmó Collado previo a anunciar el remozamiento de la Plazoleta La Trinitaria, que se hará en colaboración con Efemérides Patrias.

Los trabajos también incluyen un programa de embellecimiento de las fachadas de los edificios ubicados en la entrada este de la ciudad de Santo Domingo y de las casas del sector Gualey, que se pintarán con colores llamativos.

Según los planes expuestos, en dicha entrada habrá una amplia valla con un mensaje de bienvenida a la primera ciudad de América a fin de llamar la atención de turistas, visitantes y de fortalecer el orgullo del capitalino.

También será intervenido el parque temático, ubicado en la avenida Los Próceres, popularmente conocido como Zooberto, la plaza Juan Barón y el parque Jimenoa, construido frente a la universidad Intec. El ejecutivo municipal sigue firme en la intención de construir un anfiteatro frente al mar, cercano al monumento Fray Antón de Montesinos, actualmente en proceso de restauración.

Al ser abordado por Sandra Guzmán, editora de elCaribe Digital, sobre las acciones para contrarrestar el desorden imperante en las arterias comerciales de la Duarte con París, dijo que la situación de la basura se ha corregido considerablemente y que han incorporado una brigada integrada por más de 60 policías municipales para mejorar la seguridad en la zona.

Lo que sí representa un problema fundamental en este punto comercial, en palabras del alcalde, es la forma en que operan los buhoneros y la ocupación de los espacios públicos. En ese sentido, habló de un proyecto público-privado a implementar para recuperar este espacio, que incluirá la identificación de puntos y levantamiento de las casetas a colocar a fin de organizar a los vendedores.

Precisó que el cabildo trabaja junto a la Alcaldía de la ciudad de Guayaquil, de Ecuador, mediante el cual dichas autoridades comparten la experiencia de cómo superaron la problemática. El acuerdo incluye llevar un grupo de ocho a diez vendedores ambulantes a Guayaquil para que se reúnan con los buhoneros de esa ciudad. Continuando con la recuperación de los espacios, Collado advirtió que en un plazo de 15 a 20 días, los camiones utilizados en el transporte de hormigones, estacionados en la Prolongación Francisco del Rosario Sánchez deberán ser retirados del área. La recuperación y remozamiento de los espacios públicos ha sido uno de sus objetivos principales desde el inicio de su gestión. Entre las metas cumplidas citó el remozamiento de 19 parques y la entrega de la primera parte de los trabajos en el Malecón de Santo Domingo. Además de la intervención del Cementerio Nacional de la Maximo Gómez, mencionó el programa de reconstrucción de aceras y contenes que lleva en varios sectores.

Buscan intervenir dos mercados emblemáticos

En el encuentro donde también estuvieron presentes Amín Abel, director de Planeamiento Urbano y Jesús D’ Alessandro, encargado del Departamento de Tránsito y Movilidad, el alcalde resaltó los avances en la recuperación de los mercados que forman parte de la red del Distrito Nacional, como el de Honduras y Los Guandules. Sin embrago, reconoció que falta mucho por hacer en ese sentido. Es el caso del mercado Modelo de la avenida Mella y el de la Duarte, ambos en espera de ingresos para su intervención. “El mercado de la Duarte es el gran problema de los mercados de la ciudad, pero no de ahora, desde hace más de 40 años”, sostuvo. Indicó que el mercado de la Mella puede ser intervenido con recursos de la Alcaldía, no así el de la Duarte, el cual estima se necesitará una inversión millonaria. Respecto al local abandonado de Villas Agrícolas, dijo que esta instalación todavía sigue bajo la administración de Mercadom.

Alcalde afirma no ha dado permisos a bombas

En la entrevista donde participaron el subdirector del periódico elCaribe, Héctor Linares; y el jefe de redacción de apertura, Héctor Marte, el funcionario municipal aseguró que durante su gestión, la Dirección Inmobiliaria no ha vendido un solo metro de espacio público, de calles o aceras, tampoco de algún inmueble que forman parte del patrimonio del Ayuntamiento, acción que según dijo representaba un mecanismo de ingresos para el cabildo. “Nosotros no tenemos el derecho de vender un espacio público de la ciudad”, expresó. Collado afirmó que en su administración, tampoco se le ha dado un solo permiso de operación a estaciones de combustibles. “Tenemos toda las solicitudes paradas”, puntualizó. En ese orden, resaltó que la alcaldía trabaja en un plan de ordenamiento territorial, en coordinación con la Embajada Americana, el cual será presentado formalmente. Asimismo, garantizó que en su gestión se ha respetado al pie de la letra las normas de uso de suelo, no otorgando más niveles del establecido en determinadas áreas del Distrito Nacional.

Amín Abel Santos

Estamos trabajando para que los usos de suelo se puedan dar en un día, lo que va a contribuir en la agilización de los procesos de tramitación”.

Jesús D’Alessandro

Un vehículo de motor por cada habitante del Distrito no es sostenible. Está el factor de que el parque vehicular crece un 6.7 % anual”.