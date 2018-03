El Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo le dictó este martes tres meses de prisión como medida de coerción a la pareja de esposos que está acusada de ser atracadores.

Un video que circula en las redes sociales muestra a los imputados durante un atraco en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Miguelina Peña Pérez (La Chiqui) fue enviada a Najayo-Mujeres y Cristian Leandro Tejeda a la cárcel de la Victoria.

La jueza Dolores Galay le dictó la medida a los dos presuntos atracadores, pese a que la Peña Pérez dice tener cuatro meses de embarazo.

La imputada estalló en llanto y se cubrió el rostro al salir del Tribunal de Atención Permanente y dijo que estaba arrepentida de haberse visto involucrada en dicho caso y pidió a su madre que la perdonara.

“Y ahora no podré ir para Nueva York, a mi mamá que me perdone, y tráiganme a mi papá”, lloraba mientras que su pareja le gritaba que “eso no es nada”.