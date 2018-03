La forma del Oscar: Guillermo del Toro

El sabor latino adornó anoche la ceremonia de los Premios Oscar, con las victorias del director mexicano Guillermo del Toro, de Chile (Una mujer fantástica) y Coco.

Además de alzarse como Mejor director en la gala celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles, Del Toro se llevó las estatuillas a Mejor película, Mejor diseño de producción y Mejor música original (de Alexandre Desplat), por The Shape of Water (La forma del agua). Otros reconocimientos importantes fueron a las manos de Gary Oldman (Mejor actor por Darkest Hour) y Frances McDormand (Mejor actriz por Three Billboards outside Ebbing, Missouri).

Sam Rockwell abrió la gala de premios conquistando el Oscar al Mejor actor de reparto (Three Billboards outside Ebbing, Missouri). Mientras que Allison Janney tuvo la misma suerte como Mejor actriz de reparto por I,Tonya.

Dunkirk sumó tres premios, dos en el campo del sonido (mejor edición para Richard King y Alex Gibson, y mejor mezcla para Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten) y uno como Mejor montaje para Lee Smith. Darkest Hour se impuso en el apartado Mejor maquillaje y peinado, Phantom Thread se llevó la estatuilla por el Mejor diseño de vestuario, Icarus se erigió como el Mejor largometraje documental. Blade Runner 2049 picó por partida doble: se llevó los honores por los mejores efectos visuales y Mejor cinematografía.

Luego que Gael García, Natalia Lafourcade y Miguel deleitaron con la interpretación de la canción ganadora del Oscar, “Remember Me” , de la cinta animada Coco, Chile hizo historia con el premio a la Mejor película en lengua extranjera, por Una mujer fantástica, la producción del director Sebastián Lelio que protagoniza Daniela Vega.

Coco no se quedó atrás para darle más resonancia al feeling latino. Sin apartarse de los buenos pronósticos, el filme mexicano de Walt Disney también afinó anoche su lista de reconocimientos con la estatuilla al Mejor largometraje animado.

Fue una noche de felicidad también para el exjugador de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, y su socio Glen Keane, quienes se llevaron la estatuilla al Mejor cortometraje de animación por Dear Basketball. Igual de bendecida para los realizadores de Heaven is a Traffic Jam on the 405 (Mejor cortometraje documental) y The Silent Child (Mejor cortometraje).

James Ivory subió al escenario a buscar el premio como Mejor guion adaptado, por Call Me By Your Name, y Jordan Peele le siguió en Mejor guion original por Get Out.