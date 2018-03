Casa de Campo realiza con éxito segunda edición de Concours D’Elegance

Por segundo año consecutivo fue presentado en la República Dominicana el Concours D’Elegance Casa de Campo, una excepcional exposición de automóviles clásicos y de colección en una exhibición pública, que contó con la muestra de más de 100 modelos.

Con vehículos que abarcaron marcas como Ferrari, BMW, Mercedes Benz, el cual tuvo mayor presencia; Hudson, Cadillac, Ford, Chevrolet, Bentley, MG, Alfa Romeo, Rolls-Royce, Porsche y Fiat, entre otros, cada uno de ellos con años significativos de historia, permitieron a los visitantes apreciar los particulares estilos y las piezas clásicas de cada modelo.

El comité organizador del evento, encabezado por Quirilio Vilorio III, Quirilo Vilorio C., Luis E. Rodríguez y Fabricio Schettini resaltaron la realización del segundo concurso, en el marco del Polo Challenge de Casa de Campo.

Siendo esta la mayor colección pública de autos, Schettini destacó que aunque solo fueron presentados más de 100 vehículos en exhibición, la cual representó la mejor selección de los modelos clásicos y clásicos modelos, la membresía sobrepasa los 400 modelos.

“Cada auto tiene un valor emocional. Hay algunos que salieron nuevos de la fábrica hace 40 años y no han sido corridos. Esto toca la pasión de la gente. No se miden por un valor económico, sino emocional”, explicó Vilorio C.

Asimismo, Rodríguez destacó que la intención es que esta exhibición se convierta en un atractivo que atraiga a turistas y coleccionistas a unir pasiones.

En esta segunda versión, agregó Vilorio III, al Concours D’Elegance Casa de Campo se sumaron expositores de Puerto Rico con diversos modelos.

En el marco del evento el comité organizador entregó dos grandes reconocimientos: el People’s Choice Award, el cual fue otorgado a partir de una encuesta entre el público, siendo ganador el Ford Thunderbird del año 1956 propiedad de Piero Giacosa y el Best of Show, el cual fue elegido por un panel de jueces en donde la limosina mercedes Benz 600 del 1971 propiedad de Ramón Ernesto Morales fue la electa.

Los espectadores disfrutaron de la evolución del automóvil a través de las décadas en el exclusivo ambiente deportivo y familiar de las canchas de Polo de Casa de Campo, donde también se realizó un after polo, Food Truck, Cocktails Lounges y un divertido Petting Zoo que será montado para que los niños sean parte de la vida de campo.

Los modelos de los vehículos exhibidos fueron desde 1919 hasta los modelos exóticos más recientes de Porsche.

Adicionalmente, el evento contó con un zona donde los principales concesionarios del mercado mostraron sus últimos modelos, los cuales pudieron ser probados por los asistentes en un driving experience track en el perímetro del polo.