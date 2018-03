“Prefiero que me digan que a las personas les va cambiando la vida”

BID espera desembolsar unos US$450 millones este año para República Dominicana; recursos irán a áreas diversas

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está enfocado en lograr cambios en la vida de las personas a través de los recursos que se invierten y en trabajar para que se atienda a las poblaciones con mayores necesidades.

El planteamiento lo hizo ayer el representante en República Dominicana de ese organismo multilateral, Miguel Coronado, entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe.

“Nuestro enfoque es siempre atender a las poblaciones más necesitadas y tratar de que esas personas se incorporen y salgan de la pobreza. Esa misión, que el banco estableció en su convenio constitutivo, de lograr un desarrollo económico y social en los países, es un punto muy importante para nosotros. Prefiero que mejor me cuenten las historias y no que me hablen de cifras (…) de cómo a las personas les está cambiando la vida”, apuntó el ejecutivo en la conversación.

Coronado recordó que el BID tiene una serie de productos de acompañamiento financiero y no financiero y de conocimiento (asesoría técnica), para apoyar al Gobierno en el seguimiento e implementación de sus planes de desarrollo nacional. De hecho, el BID espera desembolsar para la República Dominicana un mínimo de US$450 millones para este año 2018.

La institución se refiere a “un mínimo”, tomando en cuenta que -dependiendo de las capacidades financieras que tenga- el monto puede ser incluso mucho mayor. Una parte de esos US$450 millones (unos US$150 millones) está ya prevista dentro del Presupuesto para obras e inversión. Los otros US$300 millones, el banco está viendo que pudieran ser más dirigidos hacia las reformas que ha venido emprendiendo el país, tanto en el ámbito de competitividad, como en lo que podría ser el Pacto Eléctrico. “Son las dos áreas en las que se podrían estar complementando los trescientos millones de dólares o más, dependiendo de las complejidades financieras del organismo multilateral”, se informó.

Coronado estuvo acompañado de Humberto Gobitz, jefe de Operaciones del BID, y Patricia Reinoso, consultora de Comunicaciones. Por parte de elCaribe estuvieron Osvaldo Santana, director; Héctor Linares, subdirector, y Héctor Marte, jefe de Redacción de Apertura.

El BID cuenta con su propia estrategia. La actual fue aprobada en diciembre de 2017 y con ella se busca que el crecimiento que está logrando el país se traslade en oportunidades y trabajos de calidad, para lograr que se reduzcan las desigualdades y las diferencias existentes en materia de pobreza. “Queremos lograr reducir esos números. A grandes rasgos es lo que estamos tratando y tenemos un diálogo con el Gobierno en el cual se definen una serie de programas que acompañamos”, apuntó el representante local del BID, quien lleva en las funciones aproximadamente un mes.

Entre los programas a los que se refiere Coronado están, por ejemplo, algunos considerados como bandera para el Gobierno. Uno de ellos es el que procura lograr cambios en el sector eléctrico y otros tratan de responder a las necesidades que el BID está viendo en materia de feminicidios, así como para empoderar la mujer de su gran problemática, mediante un programa denominado Ciudad de las mujeres, concertado con la Vicepresidencia de la República. Ciudad de Mujeres – que todavía no está listo- consiste en un modelo de atención integral, que permitirá que la mujer llegue a esos centros y sea atendida desde sus problemas de empoderamiento económico, problemas de tipo emocional y otros. Son cinco o seis módulos en los cuales se quiere atender a ese segmento poblacional y darle el apoyo que requieren, sin que tenga una mujer que ir a diferentes puntos de la ciudad para que le escuchen y atiendan. La idea es tener una infraestructura, tanto en el Gran Santo Domingo (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo), como en Santiago”, dijo Coronado.

Agregó que “es una intervención de ciudad, en la que se busca que la mujer pueda acercarse a un centro y pueda tener los mejores profesionales para atenderla en los diferentes módulos de servicios, desde salud y reproducción, problemas emocionales, de violencia o empoderamiento económico. El monto de financiamiento previsto es de US$20 millones para ese proyecto.

En otros países donde se ha implementado ha funcionado y ha tenido gran demanda en la región. El BID espera tener aprobación de esa operación para Ciudad de Mujeres a mediados del primer semestre de 2018. “Ya se tienen ubicados los terrenos para el caso de Santo Domingo y se va a comenzar a construir el módulo con la Vicepresidencia”, indicó Coronado. En el caso de Santiago, los terrenos se están identificando.

Más y mejores plantas

Otro proyecto en el que trabaja el BID tiene que ver con temas agroforestales, en los que busca intervenir tanto para la reforestación de cuencas, como en la parte de reemplazo de cultivos. Ese es el proyecto que realiza el Gobierno dominicano vía la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal.

El BID acompaña al Gobierno en la entrega de subsidios focalizados y eficientes a productores que anteriormente tenían una forma de producir que no era ambientalmente sostenible y ahora lo es, con una sustitución de cultivos. “Buscamos que las personas que reciben estos beneficios, estos subsidios, puedan integrarse a unas cadenas de valor. Al final del día no solo se quiere recuperar el campo, la reforestación, el agua y las cuencas, sino también crear unas cadenas de valor para que haya un sustento y una integración a esas cadenas de valor con diferentes cultivos”, indicó Coronado.

En diseño y en ejecución; trabajo en parte de agua

Para el apoyo específico del programa de reforestación el BID está pensando en el financiamiento de unos US$150 millones y hay una parte que está destinada a caminos vecinales. “Esto tiene que ser un enfoque integral para tratar de atender la problemática que tienen estas comunidades. Hay que hacer una intervención sostenible y lograr que estos bienes o productos que se van a lograr no solo reforesten la región, sino que adicionalmente sea un modo de sustento de las comunidades.

El representante del BID se refirió ayer tanto a proyectos que están bajo diseño y en discusión con el Gobierno, fuera de todos los demás proyectos que están en ejecución y donde hay obras, bienes u otras actividades que la institución está apoyando en diferentes áreas en el país.

“Tenemos un trabajo muy amplio en el sector social. Hemos apoyado los programas de transferencias condicionadas, estamos apoyando todos los programas de infraestructura en el sector salud en todo lo que es atención primaria, y hemos apoyado también el tema de la Jornada Extendida en Educación”, dijo en otra parte del diálogo el jefe de Operaciones del BID en el país, Humberto Gobitz. En la Jornada Extendida el respaldo ha ido hacia la parte de infraestructura y la capacitación de maestros, dos etapas fundamentales en lo referente a educación básica.

El BID tiene importantes inversiones en el tema de agua potable y alcantarillado, en trabajo con Inapa y Coraasan.

Abogado que ha estado en diversas posiciones

Miguel Coronado nació en Ibagué, Colombia. Es abogado de profesión, egresado de la Universidad de los Andes con especialización en derecho internacional, análisis de políticas, gobierno, arbitraje internacional y financiamiento de proyectos. Cuenta con una maestría de la Universidad de George Washington en Derecho Internacional y Comparado.

Actualmente tiene a cargo la implementación de la estrategia del Banco País en República Dominicana para el periodo 2017–2020.

Previamente, se desempeñó como especialista principal de operaciones y abogado de proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, donde suma más de 25 años de labor en favor del desarrollo internacional. En su gestión como Especialista de Operaciones tuvo a su cargo la ejecución del programa Banco País en México monitoreando la implementación y la cartera del programa del BID en ese país. También fue responsable del diálogo con las autoridades de Gobierno conduciendo la preparación, análisis y negociaciones de nuevas operaciones.

Humberto Gobitz

El banco, como todos los multilaterales, comenzó siendo de infraestructura, luego cambió a las grandes reformas (…). Hoy el eje es la persona”.

Claro enfoque

Tenemos que ser capaces de introducir la innovación y la capacidad de que estos cambios mejoren la vida de las personas”.