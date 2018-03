“Bueno lo único que yo tengo que decir a los familiares de ella es que me excusen”, dice el raso que mató a su ex pareja

El raso del Ejército de la República Adonis Rosario dijo este jueves que nunca tuvo intención de matar a su ex pareja Paola Féliz y explicó que “cuando fue a cometer el hecho”, el balazo que disparó no iba contra ella sino contra una persona a la que identificó como Charles, “un muchacho con quien había tenido problemas”.

Dijo que la joven, quien tenía 16 años y procreó un hijo con él, recibió el tiro porque se paró en el momento en que él disparó y planteó que si su intención hubiese sido matar a “la madre de su hijo” no le hubiera impactado en el brazo.

Rosario, de 22 años, dijo que las cosas no pasaron como piensa la familia de Paola Féliz, a la cual le dijo: “Bueno lo único que yo tengo que decir es a los familiares de ella que me excusen, que me perdonen, nunca tuve intención para hacer un daño a ella, la madre de mi hijo”.

También dijo que la gente tiene que entender que un error lo comete cualquiera, por lo que pide “que me perdonen, que las cosas no fuen como ellos lo piensan, ni la multitud como lo pensarán, todo el mundo comete un error y no fue como lo piensan el error que yo cometí”.

Durante todo el tiempo que habló con la prensa, Rosario, quien vestía un poloshirt color azul y estaba esposado, se mantuvo tranquilo y habló con normalidad.

Rosario habló tras las rejas de una celda de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, antes del conocimiento de la medida de coerción en su contra, durante la cual le impusieron un año de prisión preventiva como medida de coerción. La medida deberá ser cumplida en la cárcel La Victoria.

Transcripción de Rosario

“Yo le voy a decir la verdad, no fue intencionalmente a ella que yo fui a cometer el error que yo cometí, fue que yo tuve problemas con un muchacho que se llama Charles y ella era la mamá de mi hijo, de mi hijo pequeño, yo tengo un hijo con ella que tiene un año y cuando yo fui a cometer el hecho, le fui a cometer el hecho a él, entonces ellos estaban juntos, ellos estaban juntos, afuera en los escalones (responde a la pregunta de si estaban juntos en la misma casa), ellos estaban en unos escalones en una segunda y cuando yo fui a cometer el hecho con él , ella se paró, cuando yo hice el impacto de bala se le pegó a ella en un brazo, no fue que yo fui militarmente a matarla, porque si yo hubiera ido a matarla no le hubiera dado en un brazo, usted no cree?, yo no le doy en un brazo, si yo hubiese tenido intención de matarla a ella y cómo yo iba a matarla si ella es la madre de mi hijo, eh?, lo que pasa es que la gente dice una cosa y tamo de que el corazón mío lo diga y el único que estaba ahí era yo y el testigo al que yo fui a cometer el hecho con él, no ha matarlo, sino a… ahí contesta no a la pregunta de porque disparó si no tenía intención de matarlo… bueno lo único que yo tengo que decir es la los familiares de ella que me excusen, que me perdonen, nunca tuve intención para hacer un daño a ella, la madre de mi hijo, mi único hijo que yo he querido, que me perdonen que las cosas no fuen como ellos lo piensan, ni la multitud como lo pensaran, todo el mundo comete un error y no fue como lo piensan el error que yo cometí”