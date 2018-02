Medina advierte que aún le “queda mucho por hacer”

Dice que siempre supo que su sueño de país no se lograría en una batalla y que 5 años después aún le falta por hacer

El presidente Danilo Medina señaló en su discurso de rendición de cuentas que el 2018 será un año de compromisos cumplidos, de realizaciones y nuevas iniciativas que sorprenderán a muchos y afirmó que no bajará su “ritmo de trabajo” porque aún le falta mucho por hacer. Su discurso que duró dos horas y nueve minutos, no estuvo sobrecargado de cifras pero sí de un alto contenido emotivo y espiritual.

Sobre los proyectos que entrarán en servicio este año, Medina resaltó en el área del transporte, la construcción, salud y energía eléctrica. “Este será el año de la puesta en marcha de Punta Catalina, del Teleférico de Santo Domingo, de la línea 2b del metro y de la entrega de obras emblemáticas, como la carretera Navarrete- Puerto Plata, la carretera turística de Puerto Plata o la circunvalación de Azua, entre muchas más”.

También citó los proyectos del área de salud con la entrega de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, la más moderna del Caribe, así como de 50 hospitales y centros de diagnóstico. “Pero, además, será el año en el que comencemos varios hospitales adicionales, entre ellos el regional de San Francisco de Macorís, el de Bonao y el de Neiba”, entre otros.

Agregó que el presente año también será también el año de entrega a la población, del parque botánico y el parque central de Santiago, la remodelación urbanística de La Vega y la terminación de Mesopotamia y Tenguerengue, en San Juan, con la entrega de más de 700 apartamentos.

Igualmente, dijo que más de 5,000 familias tendrán su hogar en Ciudad Juan Bosch Santo Domingo. “El 2018 será el año en que se entregarán más de 600 nuevas escuelas que están en construcción, aportando 12,000 aulas para completar las 28,000 prometidas en el 2012, el año en que los niños de la escuela pública tendrán por primera vez computadoras y también el año en que veremos nuestras montañas reverdecer, con más de 700,000 tareas más reforestadas”, resaltó.

Al inicio de su intervención, el presidente de la República dijo que desde el principio supo que su visión de país no se lograría en una sola batalla. “Por supuesto, sabíamos desde el principio que lo que nos proponíamos lograr como país no sería una tarea fácil. Que no se resolvería en una sola batalla. Y sabemos ahora, después de más de cinco años de trabajo intenso y planificado, que aún nos queda mucho por hacer”, expresó.

Al final de su intervención dijo que siete días a la semana es poco para trabajar a favor de su país. “Es el país para el que me honra ser presidente y dedicar todo mi tiempo, siete días a la semana, porque todas las horas son pocas para servir a este pueblo noble y laborioso”, expresó.

Detalles del acto rendición cuentas

Medina llegó al Congreso Nacional a las 9:55 de la mañana, acompañado de su esposa, Cándida Montilla de Medina y dos de sus hijas y de inmediato recibió los honores militares correspondientes a su investidura. A seguidas, se desplazó por la alfombra roja que conduce al salón de la Asamblea, donde le aguardaba una comisión compuesta por quince senadores y diputados.

Luego de concluida la participación del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, inició su discurso de rendición de cuentas, el segundo de su último mandato y sexto en sus dos periodos de gobierno. Este año, el presidente advirtió que no alargaría su discurso y que no se detendría en enumerar las obras físicas que el Gobierno ha construido.

Para ello, recomendó que la conocieran en detalle a través de la publicación que hizo la Presidencia en espacio pagado en todos los periódicos nacionales.

“Les diré solamente que en 2017 se intervinieron aproximadamente 6,973 kilómetros de vías, incluyendo 290 kilómetros de caminos vecinales, y se construyeron o reconstruyeron más de 29 kilómetros de puentes en tiempo récord en todo el país”, expresó al tiempo que sacó el periódico y mostró la publicación a los asistentes.

Finalizó su intervención a las 12:35 de la tarde, apelando a la dominicanidad y a los valores patrios. “Tenemos un mismo objetivo que nos une y nos hace imparables: nuestro orgullo de pertenecer a esta tierra, nuestro deseo de elevar ante el mundo la bandera y la Patria dominicana, de la misma forma que lo hicieron nuestros héroes. Ahora es el momento de honrar su memoria con nuestros actos, sumándonos al ejército de los que llevan en su pecho el amor a nuestro país y lo muestran cada día con su nobleza, con su entrega y con su deseo de servir”, concluyó el gobernante.

Reconoce trabajo de las instituciones emergencia

El presidente Medina hizo un aparte en su discurso y agradeció a las instituciones que trabajaron en la reconstrucción y rescate durante las emergencias que tuvo el país, tras el paso de los huracanes Irma y María. “Quiero resaltar también que todos los equipos de rescate y de reconstrucción de las diferentes instituciones hicieron un gran trabajo para que el país recuperara la normalidad en el menor tiempo posible y para garantizar la seguridad de la gente”, dijo. Resaltó la labor de entidades como el Ministerio de Obras Públicas, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola, Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos, Instituto Nacional de la Vivienda, el COE, Meteorología, Defensa Civil y al Ministerio de Defensa.