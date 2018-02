LeBron no ve solución para una NCAA a la que cree ‘corrupta’

A la luz de la investigación federal sobre el escándalo de reclutamiento que sacudió el baloncesto colegial, LeBron James calificó a la NCAA una organización “corrupta”.



Además, el astro cree que la NBA debería desarrollar aún más su sistema de ligas menores para ofrecer a los jugadores una alternativa viable. “No sé si hay alguna solución para la NCAA. No creo que exista”, dijo James el martes. “Es lo que ha estado ocurriendo por muchos, muchos, muchos, muchos años. No sé cómo puedes solucionarlo. No veo cómo puedes solucionarlo”.

James famoso se saltó la universidad para ingresar a la NBA al salir de la escuela secundaria en 2003, pero tenía importantes escuelas de la División I en fila por sus servicios antes de tomar esa decisión.

“Ni siquiera puedo hablar de eso, hombre”, dijo James. “Mi madre y yo éramos pobres. Te lo diré y esperaban que pisara un campus universitario y no fuera a la NBA. No íbamos a ser pobres por mucho tiempo, te lo diré. Es un hecho”.

James cuestionó la supuesta compensación que los estudiantes atletas del baloncesto y football masculino reciben en forma de educación gratuita cuando las instituciones a las que se inscriben se benefician más de su rendimiento atlético, no académico.

“Sé cuánto cobran estos entrenadores universitarios. Sé cuánto ganan estas universidades con estos niños… Siempre he escuchado el discurso de que reciben una educación gratuita, pero ustedes no me están trayendo al campus para obtener una educación, ustedes me traen para ayudarlos a llegar a un Final Four o a un campeonato nacional, por lo que es algo extraño”.

James dijo que la NBA puede intervenir expandiendo su G-League, que se fundó en 2001 y ahora incluye 26 equipos, cada uno afiliado a una franquicia de la NBA, con una expansión a 27 prevista para la temporada 2018-19.

Citó a Lionel Messi, quien comenzó a jugar fútbol profesional a los 13 años en Barcelona.