Héctor Olivo llama frustrados y amargados a “faranduleros” que criticaron discurso de Danilo

El secretario nacional de Comunicaciones del oficialista Partido de la Liberación Dominicana –PLD-, Héctor Olivo, cuestionó este miércoles a las personas que criticaron el discurso del presidente Danilo Medina y calificó de amargados y frustrados a “faranduleros que hicieron su debut en el análisis políticos”.

A través de varios tuits, Olivo dijo que fue “lastimoso” leer las críticas del ex colaborador del mandatario a sus supuestas imprecisiones discursivas. Y aunque no lo mencionó por su nombre, Fernando Fernández, ex director de Aduanas, fue quien criticó duramente la exposición de Medina, llegando incluso a calificarlo de “errático, sudoroso, torpe y como ido en ocasiones”.

Olivo cuestionó la capacidad de análisis de algunas personas, tomando en cuenta que “excepto los dirigentes políticos y medios de comunicación, poco se detienen dos horas a escuchar una alocución”.

Sobre las críticas del sector farándula a la alocución del jefe de Estado dijo: “Amargura y frustración en las críticas al discurso de Danilo Medina en el aniversario de la Independencia y el debut de faranduleros en el análisis político”.

Las comunicadoras Milagros Germán, Mariasela Álvarez y Miralba Ruíz, fueron de las personas que utilizaron sus redes sociales para cuestionar la rendición de cuentas del gobernante.

La llamada “Diva” de la televisión dominicana se preguntó en dónde vivía el Presidente y si no leía periódicos, al referirse a los planteamientos que hizo de sus logros. En tanto,Miralba Ruíz enfocó sus ataques al plan de reforzamiento de la frontera anunciado por Medina.

“Cómo hablamos de defensa de la frontera con un traficante de haitianos nombrado con el tren gubernamental? El mensaje es feo… hablo una cosa pero hacemos otra. Yo creo más en acciones”, planteó.

