CZFS valora editorial

Señor director: Con sumo agrado hemos leído el editorial de este lunes 19 de febrero 2018, en el cual usted analiza el recorrido del modelo zona franca desde su instauración en el país hasta la actualidad. En el editorial también pondera el sistema productivo que al pasar de los años registra mayores estándares de calidad con el objetivo de aumentar los números de las exportaciones dominicanas. De igual manera valora la importante contribución en ocupación laboral, la cual contribuye a equilibrar la balanza de desempleo existente en República Dominicana. Desde la Corporación Zona Franca Santiago (CZFS), administradora del Parque Industrial Víctor Espaillat Mera (PIVEM), donde operan más de 80 empresas hacia distintos mercados del mundo, agradecemos sobremanera su aporte moral a este modelo económico que impacta positivamente las comunidades donde se desarrolla. Gracias nueva vez por su confianza y sumar su voz a un eje productivo que apuesta al desarrollo del país.

Katy Lizardo de Contreras

Directora de Estrategia, Comunicación y Asuntos Institucionales

Los reclamos de PC

Señor director: A propósito de los reclamos que ha hecho Participación Ciudadana al presidente Danilo Medina sobre la aprobación de las leyes electorales: El presidente Medina no tiene que responderle a PC sobre asuntos electorales, pues no le obligan. Dos, él no es el presidente del PLD. Tres, lo de que no sean solos abogados los miembros de la JCE es cuestión legal y del Congreso. Cuarto, no dejemos todo en mano del Presidente de la RD si queremos avanzar la democracia.

Luis Fernández

Ciudadano

La denuncia del general

Señor director: La Procuraduría ha anunciado que investiga la dennuncia del general de la Policía Nacional Aquino Reynoso Robles, de que fiscales y policías tienen puntos de drogas en San Juan de la Maguana. La verdad es que a pesar de que los fiscales de la región, tanto de San Juan de la Maguana, como de Las Matas de Farfán, se han defendido y negado tal delito, lo cierto es que uno no sabe a quién creerle; puede que sea una denuncia alegre o un puro decir, por aquello de que el dominicano cree todo lo que oye y hace una tormenta mediática de cualquier disparate.

Pero también el general Aquino Reynoso Robles, como comandante de la dotación, tiene servicios de inteligencia y secreto y hasta gente infiltrada que le pasan datos sobre determinadas actuaciones de gente que deben velar por la aplicación y cumplimiento de las leyes. De todos modos, creo que este es un ruido innecesario que la Procuraduría General debió dejar pasar para no dimensionarlo, y el general debió por igual pasar el dato al Procurador para que ordene investigarlo, antes de acudir a los medios, para evitar este escarceo.

Alfonso de Jesús Bencosme

Ciudadano