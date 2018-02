Genaro Peguero, padre de Emely Peguero, la adolescente embarazada que fue asesinada el año pasado estando embarazada, denunció este lunes que han intentado asesinarlo en dos ocasiones.

Explicó que en la semana pasada en dos ocasiones intentaron tirarle un vehículo arriba cuando se desplazaba en su motor.

“El domingo intentaron matarme y el miércoles por igual, echándome un vehículo arriba”, dijo Peguero previo a participar en la audiencia de revisión de la medida de coerción a Marlin Martínez, implicada en el asesinato de Emely.

Peguero añadió que el jueves pasado recibió una llamada telefónica de un número desconocido, en la cual lo exhortaban a andar con cuidado porque él corría peligro.

Responsabilizó a Marlin Martínez y a su abogado de lo que le pase a él o algún miembro de su familia.

“Cuando el caso pasó, Marlin y el abogado de ella, Cheo, le decía a Marlin que si no había cuerpo no había juicio. Ellos están tomando otra estrategia de que yo muerto Marlin sale más fácil y hoy yo quiero reiterar que lo que me pase a mi o a mi familia yo culpo al abogado de Marlin y a Marlin Martínez”, sostuvo .

Manifestó que el abogado de Martínez está buscando estrategias para tratar de asustarlos, en busca de la libertad de la imputada.

“De asustarnos, amedrentarnos y querer que Marlin salga, no pensaba que él podía llegar a hacer una suciedad igual que Marlin, porque somos seres humanos y que traten de que las cosas no cambien porque es tanto la insistencia que se hace en un caso de un culpable por querer salir, que cuando viene a ver esto se puede convertir en algo peor”, sostuvo .

Además, consideró que Marlin Martínez está jugando con las autoridades y que ellos están sigueindo su juego porque ellos tienen más fuerza que ella.

“Y tienen que tratar de saber que ellos no pueden venir a jugar con ellos porque simplemente detrás de ellos hay unos políticos sucios igual que ella”, agregó.

Con relación al supuesto acuerdo al que se podría llegar con Bolívar Ureña, El Boli, implicado en el asesinato de Emely, dijo desconocer sobre ese tema.

“No sé porque los abogados no nos han dicho nada respecto a eso todavía“, dijo.