“Black Panther” suma 111,6 millones en 2do fin de semana

“Black Panther” se mantuvo sin problemas ante nuevos estrenos. La comedia de Warner Bros.-New Line “Game Night” con Jason Bateman y Rachel McAdams, debutó con 17 millones, mientras que el thriller de ciencia ficción de Alex Garland “Annihilation” con Natalie Portman, sumó 11,1 millones en su estreno en 2.000 pantallas.

Previamente Paramount vendió los derechos internacionales de “Annihilation” a Neftlix (excepto en China). Aunque la película tuvo buenas reseñas, el público en el fin de semana de estreno le dio una calificación de C en CinemaScore.

A continuación el estimado de venta en las taquillas de viernes a domingo en las salas de Estados Unidos y Canadá, según comScore:

1. “Black Panther”, 111,6 millones de dólares

2. “Game Night”, 17 millones

3. “Peter Rabbit”, 12,7 millones

4. “Annihilation”, 11 millones

5. “Fifty Shades Freed”, 7,1 millones

6. “Jumanji: Welcome To The Jungle”, 5,6 millones

7. “The 15:17 To Paris”, 3,5 millones

8. “The Greatest Showman”, 3,4 millones

9. “Every Day”, 3 millones

10. “MET Opera: La Boheme (2018)”, 1,8 millones