Abogado: investigación han ido confirmando participación de Marlin en asesinato de Emely

El abogado José Martínez Hoepelman consideró este lunes que las condiciones que dieron pié para que se imponga tres meses de prisión como medida de coerción a Marlin Martínez, implicada en el asesinato de la menor embarazada Emely Peguero, no han variado a favor de la dama.

“Todo lo contrario, las evidencias y las pericias que han ido desarrollándose en el proceso de investigación han ido agravando y confirmando su participación en la ocurrencia de los hechos”, manifestó el representante legal de la familia Peguero, quien entiende que no existe fórmula jurídica posible que permita la variación de la medida de coerción.

La jueza del tribunal de la Instrucción del distrito judicial en la provincia Duarte, Isolina Contreras, conocerá hoy la revisión de la medida de coerción impuesta a Martínez.

Sobre el presunto acuerdo que se estaría concretizando para favorecer a Simón Bolivar Ureña, alias “El Boli” y otros de los imputados en el caso, Martínez Hoepelman aclaró que en ese tipo de caso los acuerdos no existen como tal, sino, que hay otras figuras jurídicas que podrían ser aplicables a una situación particular, pero que hasta este momento no han sido aplicadas. Entre esas figuras citó, las Aplicaciones de los Criterios de Oportunidad, Acuerdos Plenos, Juicios Penales Abreviados, entre otros.

“Es decir, ni acuerdo, ni ninguna aplicación de otra figura parecida a esa de las establecidas en el Código Procesal Penal han sido ejecutadas hasta el momento. En el momento en que sean posible y se materialicen, entonces, se les informará”, sostuvo el profesional del derecho a CDN, canal 37, previo al inicio de la audiencia.

Sin embargo, subrayó que como querellantes y actores civiles no tienen la facultad de llegar a algún tipo de acuerdo, debido a que se trata de una acción pública y es al Estado que le corresponde aplicar ese tipo de figura jurídica.