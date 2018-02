La próxima generación de estrellas está segura

Vladimir Guerrero Jr. y Eloy Jiménez encabezan un grupo de talentos con el sello de no poder fallar en las Mayores

En toda industria, la producción no debe detenerse. La de peloteros dominicanos para las Mayores mantiene su nivel de calidad y mientras una generación de grandes va redactando discursos de despedida, otra de talentosos se abre paso.

Es hora de mencionar a Vladimir Guerrero Jr., Eloy Jiménez, Fernando Tatis Jr., Miguel Andújar y Víctor Robles, entre otros como los principales actores de la nueva camada que ha de recibir titularidad y lograr el estrellato en MLB.

Guerrero Jr. es el de más peso de todos, colocado como tercero y cuarto mejor prospecto de todo el negocio en dos publicaciones de respeto como lo son Baseball-America y MLB.com, superado solo por el japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos, y el venezolano Ronald Acuna, jardinero de los Bravos de Atlanta.

Vale aclarar que Ohtani, de 23 años, tiene la condición de novato porque debutará este año con su equipo, pero ya tuvo experiencia en las Grandes Ligas de Japón. No es el caso de Acuna y los demás bisoños que no acumulan ese paso de mucho aprendizaje en niveles superiores. Guerrero Jr., de apenas 18 años, de edad, carga el sello de no fallar. Aunque tiene un peso mayor, ya que es hijo del inmortal Vladimir Guerrero. Posee un bate de respeto, tal y como lo paseó su padre desde las menores.

El tercera base, que mide seis pies y una pulgada, viene de ser el mejor bateador de promedio y poder en la organización de Toronto, según Baseball-America, que también le concedió el honor de tener la mejor apreciación de la zona de strike, algo clave en un bateador: mientras más disciplina en el plato, más letal el dueño del garrote. Se le proyecta para ser un hombre de 30 cuadrangulares.

Jiménez, otro que batea

Eloy, jardinero original de los Cachorros y que luego pasó a los Medias Blancas, cuenta con 21 años de edad y mide seis pies y cuatro pulgadas.

Para Baseball-America es el cuarto mejor prospecto de las Grandes Ligas, y para MLB.com el tercero. Es otro con un bate dulce. En la pelota invernal dominicana demostró mucha calidad con los Gigantes del Cibao.

Es el mejor bateador para promedio y el mejor bate derecho del sistema minoritario de los Medias Blancas de Chicago. Su progreso en las menores se debe a su capacidad para batear. Según los reportes, su poder ha ido en aumento y eso es un aliciente grande para verlo pronto en las Mayores. Producir con el madero es básico para estar arriba. En eso, Jiménez y Vladimir Guerrero Jr. no son segundos de nadie en las menores.

Andújar, Mejía y Robles ya debutaron en MLB

Andújar, de 22 años, ya debutó el año pasado con los Yanquis, equipo con el que está peleando en este entrenamiento por el puesto de titular de la tercera base. Puede batear y cuenta con un gran brazo. En el caso de Francisco Mejía, es un receptor que ya fue subido a las Mayores por los Indios de Cleveland. Para MLB.com es el mejor talento de esa difícil posición. Los Indios lo han puesto a jugar tercera en meses recientes. Puede batear para promedio. Robles, de los Nacionales, es otro que estuvo en las Grandes Ligas en 2017. Es un jardinero de muchas herramientas.