Ministerio Público deposita acusación contra 10 personas implicadas en caso “Cartel del Malecón”

Informa audiencia preliminar fue fijada para el próximo 19 de marzo.

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público informó que presentó acusación formal en contra de 10 personas implicadas en la red internacional de narcotráfico “Cartel del Malecón”, cuyo supuesto cabecilla, el venezolano Yoel Palmar Vergel, fue apresado el pasado mes de diciembre en Colombia.

La acusación fue presentada en contra del venezolano Palmar Vergel y los dominicanos Roberto Saviñón Reynoso (El Calvo), Snider Marte Paulino, Merquisedec de los Santos Almonte, Alexis Victoria Yeb, Roque Miguel Sánchez Acevedo, alias Guazón; Steffany de los Santos Colón, Kenia Saviñon García, Luis Lora Alvarado y Porfirio Saviñón Betances.

El Ministerio Público señala en un comunicado, que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó la audiencia preliminar para el próximo 19 de marzo del año en curso.

Del caso, refiere que el 31 de agosto del año 2015 unos 17.69 kilogramos de cocaína enviados por la organización desde Curazao hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas fueron decomisados en momentos en que miembros de la organización supuestamente liderada por el imputado Palmar Vergel pretendía sustraer dicha droga de las instalaciones de la referida terminal aérea.

Igualmente, indica que en el mes de enero del año 2016 les fueron confiscados otros 41 kilos de cocaína, y que posteriormente en el mes de marzo de ese mismo año tras una labor de inteligencia les fueron ocupados 359 kilos de cocaína que transportaban en un vuelo privado a través del Aeropuerto Internacional de La Romana proveniente del Aeropuerto de Barquisimeto, Venezuela.

El grupo es acusado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de violar, entre otros, los artículos 4 letras e), 60, 75 párrafo III de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como también los artículos 3 letra a) b) y c) , 8 letra b), 18, 19, 21 letras a), b) y 26 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado dominicano.

La acusación tiene como fundamento pruebas documentales, testimoniales y materiales, incluyendo apartamentos, vehículos, armas de fuego, equipos informáticos y celulares, entre otros que fueron secuestrados durante el proceso de investigación.

En la instancia, el Ministerio Público pide que se validen todas las pruebas aportadas, ya que las mismas, indica que fueron incorporadas al proceso de conformidad a la norma procesal vigente, por ser legales, tener pertinencia y utilidad para acreditar la teoría probatoria del órgano acusador.

Encartados

Se recuerda que el venezolano Yoel Palmar Vergel se encuentra preso en una cárcel de Colombia a la espera de su extradición hacia Venezuela.

La institución señaló que Snider Marte Paulino y Merquisedec de los Santos Almonte cumplen prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Contra Roberto Saviñón Reynoso (El Calvo) el Ministerio Público explica que solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) una orden de captura internacional.

En tanto que contra los demás seis imputados de este caso solicitó que se les impongan medidas de coerción, consistente en prisión preventiva.