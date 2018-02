El dirigente de Cibao Fútbol Club dice que sus pupilos no van con temor esta noche contra las Chivas de Guadalajara

La hora cero llegó para Cibao Fútbol Club. Esta noche, desde las 9:00, tendrá un compromiso histórico cuando enfrente a Chivas de Guadalajara en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Tres meses de ardua preparación lleva el club que dirige el español Albert Benaiges, quien espera que puedan poner en ejecución todo lo trabajado ante el gran equipo mexicano.

“Vamos a competir con toda el alma”, dijo Benaiges durante el encuentro con la prensa celebrado anoche en el polideportivo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). “No podemos jugar con presión ante Chivas. Es un partido muy especial y de mucha importancia para cada uno de nosotros.

Vamos a dar un buen espectáculo mañana (hoy) ante Chivas”, agregó. Manifestó que para el esperado partido, a iniciar a las nueve de la noche en el Estadio de Cibao Fútbol Club, ubicado en los terrenos de la PUCMM, el estilo de juego a implementar será el mismo que lo ha caracterizado en los primeros tres años de existencia y que también los llevó a obtener el boleto para esta fase tras conquistar la Copa de Clubes del Caribe el 27 de mayo del año pasado ante el onceno de San Juan Jabloteh, en el estadio Hasely Crawford, de Puerto España, Trinidad & Tobago.

“Manejo del balón, el toque, jugar bien y ser organizado en el terreno serán nuestros principales puntos ante Chivas, un equipo que también viene con su estilo de juego. Vamos a ser pacientes. No hacer las cosas rápidas y dejar que el balón fluya también serán claves para el equipo”, sostuvo el director técnico del equipo naranja. Manifestó que Cibao FC está muy bien preparado para este importante reto, al que se le suma la ventaja de ser anfitrión. “Estamos listos para el juego. Será una gran fiesta, no importa cuál sea el resultado, para el fútbol de la República Dominicana y que sea Cibao FC el encargado de colocar el país en lo más alto del fútbol de la Concacaf”, dijo Benaiges. El partido, programado para las 7:00 de la noche (de México), será transmitido, en exclusiva, por Fox Sports 2 en los diferentes sistemas de cables del país. Para este enfrentamiento, la plantilla de Cibao FC tuvo una rutina de preparación que abarcó prácticas dos veces por día, incluida una nocturna, con la finalidad de adaptar a los jugadores.

“Llevamos tres meses pensando en el partido de mañana (hoy). Llevamos muchos días preparándonos porque es un partido único en República Dominicana. Único para nuestros jugadores. Único para mí. Único para el ingeniero Manuel Estrella, quien es el presidente de este equipo y quien ha hecho todo un esfuerzo para hoy estar aquí, pero sobre todo es un partido muy especial para todos y por toda una inversión que se ha hecho para este encuentro”, expuso el reputado hombre de fútbol.

Dará a conocer hoy su 11

Benaiges adelantó que será en la mañana de hoy cuando dé a conocer su plantilla titular para el partido ante Chivas.

“Normalmente las alineaciones se dan a conocer un día antes. En este caso lo vamos a hacer mañana (hoy). Hay muchas expectativas en cuanto a la conformación del equipo. No importa cuál sea el equipo titular, sé que van a hacer un buen trabajo. Yo apuesto por cada uno de ellos”, indicó. Ratificó, además, que el centrocampista Rafael Flores no estará viendo acción en el encuentro tras terminar lesionado en el pasado torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF). “Rafa fue sometido a una cirugía en una de sus rodillas. Hará falta en el grupo por su carisma. Los mejores futbolistas deben de estar en el campo, pero en este caso Rafa no podrá hacerlo. Esperamos que se recupere pronto y pueda estar de regreso con nosotros”, señaló.

Ilusión



Para el capitán de Cibao FC, Edward Acevedo (La Beba), jugar ante Chivas es un sueño hecho realidad. “Es como estar en el mundial representando a la República Dominicana”, señaló Acevedo. “Como jugadores tenemos sueños y este es uno de ellos. Vamos a dar un buen espectáculo para el público que asista al estadio a respaldarnos”, agregó.

Chivas entrenó ayer en el Leonel Plácido

Las Chivas de Guadalajara entrenaron ayer en el Estadio Leonel Plácido, hogar de Atlántico Fútbol Club, de Puerto Plata, con miras a su encuentro ante Cibao FC en Santiago. En una foto colgada en Twitter, se observan a varios integrantes del equipo mexicano en plena preparación en un estadio con un gran cúmulo de agua. La sesión estuvo encabezada por su dirigente, el argentino Matías Almeyda. “Estamos bien concentrados para lo que viene, más allá del rival. Respetamos a todos los rivales y le damos la misma importancia. Estamos muy entusiasmados con debutar en este torneo”, dijo Almeyda.

Demanda de boletas y Festival del Fanático

“El éxito está asegurado”. Esa es la expresión de los que laboran en las casetas de las boleterías del estadio Cibao Fútbol Club con miras al encuentro que sostendrá el equipo Cibao FC y Chivas de Guadalajara esta noche en Santiago. Es que las boletas para presenciar este histórico partido de octavos de final de la Liga de Campeonato de la Concacaf están casi agotadas.

“Las boletas están vendidas en un 80 por ciento”, dijo Arlene Reyes, encargada de comercialización del estadio. “La acogida ha sido muy buena por parte de las personas que no quieren perderse este importante partido. El éxito está garantizado”, agregó.

A pesar de las constantes lluvias que durante todo el día cayeron en Santiago y otras partes de la zona Norte del país, muchos amantes del fútbol acudieron a adquirir sus boletas para este histórico choque.

“Tuvimos que habilitar otra estafeta para la venta de las boletas. Todo esto es una señal de que tendremos un estadio completamente abarrotado. La gente no quiere perderse este encuentro”, apuntó Reyes.

Paralelo a la venta de las boletas, también se desarrollaba el “Festival del Fanático” como parte del calentamiento del esperado juego.

Dentro de los productos ofrecidos a los presentes ayer, estaba el expendio de comidas mexicana y dominicana, así como mercancía del Cibao FC.

El Festival se estuvo celebrando hasta las diez de la noche de ayer, mientras que hoy, día del encuentro ante Chivas de Guadalajara, comenzará a las 4:00 p. m. hasta las 12:00 de la medianoche.