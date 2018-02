Manny Machado contento por jugar en campocorto

En los últimos meses han circulado todo tipo de rumores de canje en torno al infielder de 25 años, y Baltimore dejó claro que Machado, que puede convertirse en agente libre después de esta campaña, estaría disponible por el precio adecuado.

“En un momento estuve un poco triste” por los rumores de canje, dijo Machado. “Gracias a Dios no pasó nada y pude volver y ver a mis compañeros, con los que llevo siete años. Estas vacaciones han sido una gran experiencia, me ayudaron a crecer, y ahora voy a olvidarme de eso y voy a prepararme para estar listo para este año”.

Los Orioles no hallaron un socio ideal para realizar una transacción, y ahora Machado, que ha jugado en la tercera base casi toda su carrera en las mayores, pasará al campocorto, su posición preferida y en la que comenzó a jugar de niño y hasta las menores.

Machado se convirtió en antesalista cuando Baltimore lo ascendió a las mayores en agosto de 2012.

El descendiente de dominicanos le dejó saber al equipo que quería regresar al campocorto después que el veterano torpedero de Baltimore, J.J. Hardy, se fue del equipo como agente libre.

“Es mi posición natural, creo que ahí es donde mejor me puedo desempeñar”, comentó. “Sé que mucha gente se pregunta, ‘¿será que es más valioso allí?’ Más dinero. No se trata del dinero, no se trata de que vaya a firmar un contrato por 20 años. Eso es lo que me gusta, eso es lo que siempre quise hacer”.

“Vine a este mundo para jugar como campocorto en las mayores. Finalmente (el manager Buck Showalter) y la organización de Baltimore me dieron la oportunidad para jugar y exhibirme en esa posición”, agregó.

Machado, elegido en tres ocasiones al Juego de Estrellas como tercera base, ha ganado dos Guantes de Oro en esa posición. La temporada pasada bateó .259 con 33 jonrones y 95 remolcadas.

Machado probablemente sea uno de los agentes libres más cotizados después de esta temporada, y los rumores de canje podrían reavivarse si los Orioles no arrancan bien la temporada.

“No debe ser una distracción”, afirmó. “Yo no trabajo en las oficinas ejecutivas. No soy agente. Yo juego pelota. Eso es lo único que sé hacer. Francamente, es lo único que sé hacer, salir a jugar a la pelota, contestar las preguntas y hacer lo mío”.