Después de trabajar en su finca, Johnny Cueto vuelve a los Gigantes

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Johnny Cueto se encargó de cuidar vacas, pollos y cabras en su finca en la República Dominicana durante sus vacaciones. También decidió permanecer con los Gigantes de San Francisco en vez de rescindir su contrato y renunciar a 89 millones de dólares en ingresos garantizados para convertirse en agente libre.

El derecho dominicano de 31 años estuvo inactivo durante un mes y medio de la temporada por ampollas en los dedos y una distensión del antebrazo, y terminó la campaña con récord de 8-8 y 4.52 de efectividad en 25 salidas. Esa producción fue una merma tras la campaña de 2016, cuando tuvo marca de 18-5 con 2.79 de efectividad en el primer año de un contrato por 130 millones y seis temporadas.

“No tuve que decirles nada, sabían que me iba a quedar”, dijo Cueto al llegar a los campos de entrenamiento. “Y me quedé porque me gusta el equipo”.

San Francisco perdió 98 partidos la temporada pasada, en la que tanto Cueto como el as Madison Bumgarner estuvieron lesionados. Bumgarner se lastimó en un accidente de motocicleta, y es famoso por realizar trabajo pesado en su finca en Carolina del Norte.

“Yo no soy ese tipo de vaquero”, dijo Cueto.

La llegada del dominicano a los campos de entrenamiento del año pasado se retrasó debido a problemas de salud de su padre, pero este año llegó a tiempo el miércoles.

“Es fabuloso que Johnny quiera continuar su carrera como un Gigante”, dijo el manager Bruce Bochy. “Tomando en cuenta que es uno de los mejores abridores del béisbol, estamos contentos de que nos ayude a tener una buena temporada en 2018”.

San Francisco tiene un plantel reconfigurado con la llegada de Evan Longoria de Tampa Bay y Andrew McCutchen de Pittsburgh, dos veteranos que esperan reverdecer sus laureles.

“Estoy contento por volver con mis compañeros”, señaló Cueto. “(McCutchen) es un buen bateador y hay que respetarlo y ser cuidadoso con él. Como dirían, es un criminal con el bate”.

“Tenemos que olvidar lo que sucedió el año pasado. Estamos en 2018 y tenemos un buen equipo”, agregó. “Creo que podemos llegar a la Serie Mundial”.