El festival “Isle Of Light” regresa en abril a Sans Soucí

El festival “Isle of Light” llega a su quinta entrega acogiendo artistas de diferentes géneros y con la promesa de ofrecer innovaciones en experiencias interactivas.



Sus organizadores, que componen el colectivo creativo MISHU, han anunciado que el evento se realizará el próximo 14 de abril, en el Faro de Punta Torrecilla, de Sans Soucí. “Estamos muy contentos con la evolución que ha tenido ‘Isle Of Light’ en estos cinco años, ya que se ha convertido en un festival muy esperado, gracias a sus características únicas y la participación de artistas de muy alto nivel”, indicó la productora MISHU en un comunicado.

“En los próximos días estaremos anunciando el grupo de talentos, nacionales e internacionales, que protagonizarán esta quinta versión, con los que esperamos satisfacer las expectativas de los amantes dominicanos de la electrónica, el Indie y la música urbana”, agregaron los organizadores.

El año pasado, el festival ganó mayor atención con la vuelta al ruedo musical de la artista dominicana Rita Indiana, en su primer y único concierto después de casi siete años sin subir a los escenarios. Además, la actividad contó con la participación de estrellas internacionales como Crystal Castles, Real Estate y Hunters of the Alps, los DJ Bacayne y Millionyoung, los raperos Original Juan y PJ Sin Suela y los proyectos locales Riccie Oriach, The Cat Lady y Volt Phonic.

Las boletas se pueden adquirir a través de la plataforma digital www.seetickets.us/iol2018.